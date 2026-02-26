Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współzałożyciel Wu-Tang Clan miał 52 lata

Smutne wieści dla fanów hip-hopu. W wieku 52 lat zmarł Oliver „Power” Grant, jeden z kluczowych założycieli legendarnej grupy Wu-Tang Clan. Informację o jego odejściu potwierdzili sami członkowie kolektywu. Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu.

Nie żyje Oliver „Power” Grant

Był nie tylko współtwórcą kolektywu, ale także producentem wykonawczym. Brał udział w wydaniu przełomowego debiutanckiego albumu Enter the Wu-Tang (36 Chambers) z 1993 roku. Jego wkład w sukces grupy był ogromny – zarówno muzyczny, jak i biznesowy. Dorastał na nowojorskim Staten Island, gdzie razem z przyszłymi członkami Wu-Tang Clan budował fundamenty pod jeden z najbardziej rozpoznawalnych kolektywów w historii hip-hopu. To właśnie on pomógł w 1992 roku zebrać środki na wydanie pierwszego singla grupy Protect Ya Neck.