Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współzałożyciel Wu-Tang Clan miał 52 lata

Jakub Piwoński
2026/02/26 11:50
Scena hip-hopowa pogrążyła się w smutku.

Smutne wieści dla fanów hip-hopu. W wieku 52 lat zmarł Oliver „Power” Grant, jeden z kluczowych założycieli legendarnej grupy Wu-Tang Clan. Informację o jego odejściu potwierdzili sami członkowie kolektywu. Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu.

Oliver „Power" Grant
Oliver „Power" Grant

Nie żyje Oliver „Power” Grant

Był nie tylko współtwórcą kolektywu, ale także producentem wykonawczym. Brał udział w wydaniu przełomowego debiutanckiego albumu Enter the Wu-Tang (36 Chambers) z 1993 roku. Jego wkład w sukces grupy był ogromny – zarówno muzyczny, jak i biznesowy. Dorastał na nowojorskim Staten Island, gdzie razem z przyszłymi członkami Wu-Tang Clan budował fundamenty pod jeden z najbardziej rozpoznawalnych kolektywów w historii hip-hopu. To właśnie on pomógł w 1992 roku zebrać środki na wydanie pierwszego singla grupy Protect Ya Neck.

Grant był też wizjonerem biznesowym – stworzył markę odzieżową Wu Wear, jedno z pierwszych udanych połączeń muzyki i mody w kulturze hip-hopowej. Jego wpływ na scenę muzyczną i kulturę uliczną był nieoceniony. Ciekawostką jest, że postać Olivera Granta została sportretowana w serialu Wu-Tang: An American Saga (2019–2023).

Odejście Granta zbiegło się z ogłoszeniem nominacji Wu-Tang Clan do Rock & Roll Hall of Fame 2026, jednego z ważniejszych wyróżnień w świecie muzyki. Zespół miał znaleźć się obok takich legend jak Luther Vandross, Shakira, Sade, Pink, Oasis czy Mariah Carey. Oliver „Power” Grant pozostanie w pamięci fanów jako filar Wu-Tang Clan oraz wizjoner, który przyczynił się do rozwoju muzyki hip-hopowej i całej kultury wokół niej.

Jakub Piwoński

