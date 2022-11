Wiedźmin: Rodowód krwi z gwiazdą głównego serialu. Netflix połączył obie produkcje

Jeszcze w styczniu pojawiły się informacje, że aktor ponownie zagra lubianego barda, stając się narratorem całej opowieści. Wygląda na to, że plotki zostały potwierdzone przez Lenny’ego Henry’ego, który gra Balora. Aktor na Twitterze udostępnił wspólne zdjęcie z Bateyem, informując, że jest jego partnerem podczas wywiadów z mediami.

Akcja serialu rozgrywa się na 1200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Wiedźminie i opowie pradawne dzieje Kontynentu władanego wówczas przez elfy. Dowiemy się, jak doszło do stworzenia pierwszego wiedźmina i jakie wydarzenia doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.