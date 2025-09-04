W Warhammer 40,000: Mechanicus 2 pojawią się Space Marines. Ale nie jako grywalna frakcja

Fani uniwersum Warhammer 40,000 z niecierpliwością wyczekują premiery gry Warhammer 40,000: Mechanicus 2, która zapowiada się na ambitną kontynuację cenionego strategicznego tytułu od Bulwark Studios. Podczas niedawnych targów gamescom zaprezentowano nowe szczegóły dotyczące gry, w tym obecność Space Marines, ikonicznych wojowników Imperium. Jednak, ku zaskoczeniu niektórych, nie będą oni grywalnymi postaciami, a jedynie wspierającymi jednostkami sterowanymi przez komputer.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 – Space Marines będą obecni w grze

Mechanicus 2 koncentruje się na konflikcie między tech-kapłanami Adeptus Mechanicus a starożytnymi Nekronami, oferując graczom dwie rozbudowane kampanie, w których każda frakcja ma swoje unikalne mechaniki i styl rozgrywki. Gra obiecuje głębsze i bardziej dopracowane podejście w porównaniu do pierwszej części, z epickimi bitwami, szczegółowymi drzewkami umiejętności i możliwością dostosowania armii do własnych preferencji. Podczas pokazu na gamescom ujawniono, że Space Marines pojawią się w kluczowych momentach fabuły, wspierając tech-kapłanów w walce z armią Nekronów dowodzoną przez Vargarda Nefershaha.