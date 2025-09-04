W Warhammer 40,000: Mechanicus 2 pojawią się Space Marines. Ale nie jako grywalna frakcja

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 – Space Marines będą obecni w grze
Mechanicus 2 koncentruje się na konflikcie między tech-kapłanami Adeptus Mechanicus a starożytnymi Nekronami, oferując graczom dwie rozbudowane kampanie, w których każda frakcja ma swoje unikalne mechaniki i styl rozgrywki. Gra obiecuje głębsze i bardziej dopracowane podejście w porównaniu do pierwszej części, z epickimi bitwami, szczegółowymi drzewkami umiejętności i możliwością dostosowania armii do własnych preferencji. Podczas pokazu na gamescom ujawniono, że Space Marines pojawią się w kluczowych momentach fabuły, wspierając tech-kapłanów w walce z armią Nekronów dowodzoną przez Vargarda Nefershaha.
W jednej z zaprezentowanych scen gracz mógł zobaczyć, jak oddział Space Marines w charakterystycznych niebieskich pancerzach przybywa na odsiecz oblężonej twierdzy Mechanicus na planecie Hekatus 4. Krótka scena przerywnikowa podkreśliła ich majestatyczną obecność, a w trakcie bitwy jednostki te działały jako autonomiczne NPC, poruszające się jako zwarta grupa i wspierające gracza w walce. Deweloperzy z Bulwark Studios wyjaśnili, że ich celem było stworzenie poczucia uczestnictwa w wielkiej, galaktycznej wojnie, a obecność Space Marines oraz innych NPC ma potęgować to wrażenie.
Space Marines pojawią się w przełomowych, kulminacyjnych momentach obu kampanii, sprawiając, że gracz poczuje, jakby cała galaktyka przyszła mu z pomocą – podkreślili twórcy gry podczas prezentacji.
GramTV przedstawia:
Choć Space Marines są niewątpliwie ważnym elementem uniwersum Warhammer 40,000, w Mechanicus 2 pozostają w cieniu głównych frakcji: Adeptus Mechanicus i Nekronów. Twórcy gry skupili się na dopracowaniu szczegółów obu tych stronnictw, oferując graczom możliwość głębokiej personalizacji armii. Na przykład drzewko umiejętności Nekronów odzwierciedla unikalne symbole poszczególnych dynastii, co jest ukłonem w stronę fanów stołowej wersji gry. Podobnie liderzy frakcji wchodzą w specyficzne interakcje ze swoimi jednostkami, co pozwala na budowanie synergii i tworzenie potężnych armii dostosowanych do indywidualnego stylu gry.
Każda frakcja ma swoje unikalne jednostki i postacie, które są równie imponujące. Możesz dostosować swoje armie do woli, tworząc siłę zdolną zmiażdżyć nawet najpotężniejszych wrogów – dodali przedstawiciele Bulwark Studios.
Obecność Space Marines jako wspierających NPC, a nie grywalnych postaci, może zaskoczyć niektórych fanów, ale decyzja ta pozwala skupić się na unikalnym charakterze Mechanicus i Nekronów. Gra obiecuje wierne oddanie klimatu ponurego uniwersum Warhammer 40,000, łącząc strategiczną głębię z widowiskowymi bitwami. Dla miłośników Nekronów, takich jak fani ich mrocznej estetyki i taktycznych możliwości, Mechanicus 2 zapowiada się na prawdziwą gratkę.