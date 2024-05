Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zapowiedziane. Mamy pierwszy trailer i szczegóły

Stanowiło to prawdziwe wyzwanie w wielu kwestiach. Najpierw musieliśmy napisać scenariusz kampanii, która byłaby w stanie wytrzymać wielogodzinną rozgrywkę zarówno z perspektywy Adeptus Mechanicus, jak i Nekronów. Każde wydarzenie, które ma miejsce podczas kampanii Adeptus Mechanicus, powinno również być interesującym doświadczeniem mającym wpływ na Nekronów – i vice versa – tłumaczy Emmanuel Monnereau, dyrektor kreatywny gry.

Jedną z nowości w Warhammer 40,000: Mechanicus 2 będzie system osłon. Deweloperzy zdecydowali się na jego wprowadzenie, ponieważ zauważyli, że w pierwszej części wielu graczy starało się osłaniać swoje jednostki, mimo że gra nie brała tego pod uwagę. Dla obu frakcji wspomniany system ma jednak działać zupełnie inaczej.

Mamy żołnierzy Nekronów, którzy bezlitośnie posuwają się naprzód. Nie wyobrażam sobie, by chronili się za osłoną. Osłona będzie zdecydowanie częściej wykorzystywana przez Mechanicus, co zapewnia całkiem interesującą dynamikę rozgrywki. Będą próbować stworzyć osłonę na zniszczalnym terenie, podczas gdy Nekroni będą próbować ją zlikwidować... Zależało nam na tym, by frakcjami grało się zupełnie inaczej – wyjaśnia Tony Cross, menedżer ds. produktów w Kasedo Games.