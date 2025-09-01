W ten nietypowy sposób ci bardziej nerwowi fani Borderlands mogą dać upust swoim emocjom

Na tegorocznych targach PAX West w Seattle w USA najwięcej emocji wzbudza Borderlands 4. Ale nie tyle sama gra, co atrakcja, przygotowana specjalnie dla fanów. Dodajmy – zwłaszcza tych kumulujących w sobie pokłady negatywnych emocji.

Fani Borderlands mogą zniszczyć to i owo

Ripper Rage Room, to absurdalny, ale uwielbiany przez fanów marketingowy hit Gearbox. W specjalnej strefie, ubrani w kombinezony i kaski z wizjerami, gracze mogą rozbić aluminiowe kosze, butelki i ceramikę przy pomocy postapokaliptycznego kija baseballowego, wchodząc do pokoju otoczonego pleksiglasem.