The Last of Us 2 Remastered otrzyma nową zawartość No Return. Twórcy przygotowują się na premierę na PC

W The Last of Us 2 Remastered w ramach No Return pojawią się również dwie postacie o imionach Bill oraz Marlene. Bohater będzie wyróżniał się stylem “Przemytnika”, otrzyma dostęp do shotguna oraz będzie mógł poradzić sobie z bezpośrednimi atakami, lecz nie uniknie ich. Marlene ma otrzymać playstyle “Risk Taker”, karabin szturmowy, czy też możliwość zmienienia ścieżki No Return raz na przejście.

The Last of Us 2 Remastered zadebiutuje na PC 3 kwietnia. Naughty Dog potwierdziło, że w ramach nowości gracze otrzymają również kosmetyczne przedmioty.