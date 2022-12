W The Elder Scrolls 6 będziemy grać przez dekady. Ambitne plany Todda Howarda

Niedawno dowiedzieliśmy się, że The Elder Scrolls 6 – zdaniem Microsoftu – jest grą „średnich rozmiarów”, dlatego może być tytuł ekskluzywnym. Tymczasem na temat wspomnianej produkcji w jednym z ostatnich wywiadów postanowił wypowiedzieć się również Todd Howard. W trakcie rozmowy legendarny deweloper stwierdził, że nadchodząca odsłona serii The Elder Scrolls ma być tytułem, w który będziemy grać przez dekady.

The Elder Scrolls 6 ma utrzymać się na rynku przez 20 lat

Tak odważnym założeniem Howard podzielił się podczas rozmowy z Lexem Fridmanem. Deweloper podkreślił, że obecnie nie jest w stanie określić, kiedy The Elder Scrolls 6 zadebiutuje na rynku, ale jest przekonany, że gracze będą cieszyć się wspomnianą produkcją przez długie lata. Przedstawiciel studia Bethesda ma ambitny plan, który zakłada, że fani będą ogrywać nadchodzącą odsłonę popularnej serii aż przez 20 lat.



Howard zaznacza, że taki sposób myślenia zmienia podejście do projektowania gry. Podczas rozmowy deweloper został również zapytany, w jaki sposób zespół zamierza sprawić, by The Elder Scrolls 6 było grywalne przez tak długi czas. Reżyser Skyrima nie podzielił się żadnymi szczegółami, a jedynie z uśmiechem stwierdził, że studio wciąż stara się to „rozgryźć”.



W pierwszej chwili plany Howarda mogą wydawać się nieco absurdalne, ale w tym miejscu warto rzucić okiem, jak radzi sobie The Elder Scrolls V: Skyrim. Od premiery produkcji minęło już ponad 11 lat, a tytuł wciąż cieszy się sporą popularnością. Bethesda natomiast regularnie przypomina graczom o wspomnianej pozycji za sprawą różnego rodzaju nowych edycji, które zdążyły już trafić na wszystkie dostępne na rynku platformy.



Na koniec trzeba także podkreślić, że Bethesda nie ujawniła żadnych szczegółów na temat The Elder Scrolls 6. Nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się premiery gry. Wiele wskazuje jednak na to, że – podobnie jak Starfield – nowa odsłona popularnej serii RPG ukaże się wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox. Na konkretne informacje w tej kwestii trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.