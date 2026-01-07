W The Blood of Dawnwalker „wampiry są inne”. Reżyser Wiedźmina 3 dzieli się szczegółami

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał wideo z The Blood of Dawnwalker. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Dyrektor gry w jednym z wywiadów zapowiedział bowiem, że wampiry w nadchodzącej produkcji Rebel Wolves będą różnić się od wampirów znanych z innych dzieł kultury.

Twórcy The Blood of Dawnwalker chcą opowiedzieć „historię z wampirami, a nie tylko historię o wampirach”

Konrad Tomaszkiewicz w rozmowie z redakcją GamesRadar (dzięki GamingBolt) podkreślił, że Rebel Wolves chce opowiedzieć „historię z wampirami, a nie tylko historię o wampirach”. Deweloper dodał również, że wampiry w The Blood of Dawnwalker są „inne”. Zgodnie z przekazanymi informacjami krwiopijcy w nadchodzącej produkcji polskiego studia „są bardziej dzikie i tworzą małe kliki, które czasami walczą między sobą”.