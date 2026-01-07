Zaloguj się lub Zarejestruj

W The Blood of Dawnwalker „wampiry są inne”. Reżyser Wiedźmina 3 dzieli się szczegółami

Mikołaj Ciesielski
2026/01/07 18:15
0
0

Rebel Wolves chce opowiedzieć „historię z wampirami, a nie tylko historię o wampirach”.

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał wideo z The Blood of Dawnwalker. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Dyrektor gry w jednym z wywiadów zapowiedział bowiem, że wampiry w nadchodzącej produkcji Rebel Wolves będą różnić się od wampirów znanych z innych dzieł kultury.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Twórcy The Blood of Dawnwalker chcą opowiedzieć „historię z wampirami, a nie tylko historię o wampirach”

Konrad Tomaszkiewicz w rozmowie z redakcją GamesRadar (dzięki GamingBolt) podkreślił, że Rebel Wolves chce opowiedzieć „historię z wampirami, a nie tylko historię o wampirach”. Deweloper dodał również, że wampiry w The Blood of Dawnwalker są „inne”. Zgodnie z przekazanymi informacjami krwiopijcy w nadchodzącej produkcji polskiego studia „są bardziej dzikie i tworzą małe kliki, które czasami walczą między sobą”.

Nasze wampiry pochodzą z wielu regionów świata; w trakcie gry opowiadamy różne historie, aby pokazać ich pochodzenie i powody, dla których robią to, co robią. Istnieją interesujące historie dotyczące więzi między nimi i tego, jak ich relacje zmieniały się z biegiem czasu – zapowiada Tomaszkiewicz.

W The Blood of Dawnwalker pojawią się też „tradycyjne motywy związane z wampirami”. Tomaszkiewicz ujawnił jednak, że takie rzeczy jak światło słoneczne, srebro czy czosnek będą działać we wspomnianej produkcji „inaczej”. Zgodnie z zapowiedziami głównym bohaterem gry będzie tytułowy Dawnwalker, który ani w pełni człowiekiem, ani w 100% wampirem, zmusił natomiast twórców do stworzenia „dwóch odrębnych pętli rozgrywki”.

GramTV przedstawia:

Podczas gry jako człowiek chcieliśmy dać graczom poczucie, że są słabsi, ale będą mieli do dyspozycji różne zabawki, które to zrekompensują. Kiedy jesteś wampirem, jesteś nie tylko silniejszy, ale także możesz wykorzystać wampirze zdolności, aby osiągnąć swoje cele. Podczas projektowania każdej historii i każdej linii zadań, musieliśmy brać pod uwagę te dwa sposoby gry – wyjaśnia dyrektor The Blood of Dawnwalker.

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-blood-of-dawnwalker-director-says-our-vampires-are-different-from-other-depictions

Mikołaj Ciesielski

Mikołaj Ciesielski

