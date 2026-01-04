Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy The Blood of Dawnwalker potwierdzają premierę w 2026 roku. Zobaczcie specjalny materiał wideo

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/04 15:00
The Blood of Dawnwalker nie powinno mieć żadnej obsuwy. Twórcy potwierdzają premierę w 2026 roku w nowym materiale.

Fani gier Action RPG mogą rozpocząć rok z nieco większym optymizmem, ponieważ The Blood of Dawnwalker faktycznie zaliczy premierę w 2026 roku. Potwierdzenie padło w opublikowanym przez twórców materiale wideo zatytułowanym Launch Year Special. W nagraniu wystąpili Konrad Tomaszkiewicz, założyciel studia Rebel Wolves i były reżyser gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, gdy był jeszcze w CD Projekt RED, a także Dominika Burza, jako Global Community Lead studia.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker bez obsuwy

W krótkim dialogu do społeczności Dominika i Konrad przekazali:

Dominika Burza:

Minął dokładnie rok od momentu, w którym spotkaliśmy się tutaj i zaprezentowaliśmy światu The Blood of Dawnwalker. To był niesamowity rok!

Konrad Tomaszkiewicz:

Jesteśmy naprawdę zaszczyceni i poruszeni waszymi fantastycznymi reakcjami na nasz pierwszy kinowy zwiastun, materiały z rozgrywki oraz prezentacje.

Dominika Burza:

Spotkania z wieloma z was na wydarzeniach na całym świecie, w tym na Gamescomie, PAX East i West, TwitchConie oraz Poznań Game Arena, były czymś niesamowitym.

Konrad Tomaszkiewicz:

Chcę wam wszystkim podziękować, bo to właśnie wasze opinie motywują nas i inspirują.

Dominika Burza:

Dotyczy to również feedbacku. Tworzymy tę grę dla was, dlatego zawsze chcemy pokazywać ją w aktualnym stanie produkcji, nawet jeśli oznacza to prezentowanie zawartości, która nie zawsze oddaje docelową jakość, do jakiej dążymy.

Konrad Tomaszkiewicz:

Nie możemy obiecać, że wdrożymy wszystkie sugestie, ale bardzo je doceniamy i zawsze sprawdzamy, co da się zrobić. Prosimy was o zaufanie, zależy nam na tym, aby ta gra była świetna tak samo jak wam.

GramTV przedstawia:

Dominika Burza:

Patrząc w przyszłość: The Blood of Dawnwalker zadebiutuje w tym roku. Nie zdradzimy dziś dokładnej daty premiery, ale możecie spodziewać się coraz częstszych informacji z naszej strony.

Konrad Tomaszkiewicz:

Wciąż mamy mnóstwo zawartości do pokazania: mechaniki rozgrywki, lokacje, postacie.

Dominika Burza:

Dokładnie! Nie poznaliście jeszcze całej głównej obsady bohaterów. Ani wszystkich stworzeń, ani muzyki.

Konrad Tomaszkiewicz:

Dlatego, aby rozpocząć 2026 rok z wysokiego C, z ogromną radością prezentujemy wam nowy główny motyw muzyczny The Blood of Dawnwalker.

Studio Rebel Wolves już wcześniej udowodniło, że uważnie wsłuchuje się w głosy społeczności dotyczące przedpremierowych materiałów z rozgrywki. Jak zdradził Mateusz Tomaszkiewicz, dyrektor kreatywny gry, w ekskluzywnym wywiadzie podczas Gamescomu 2025, system walki oparty na kierunkowych atakach wciąż pozostaje w grze. Jednocześnie w odpowiedzi na obawy części graczy, dodano możliwość rozgrywki bliższej klasycznym action RPG.

To tylko jedna z wielu zmian wynikających z feedbacku fanów. Inne obejmują między innymi lepszą integrację aktywnych umiejętności z systemem walki, zmianę działania menu kołowego (czas nie zatrzymuje się już całkowicie, a jedynie zwalnia) oraz opcję osobnej regulacji dystansu kamery podczas walki i eksploracji.

The Blood of Dawnwalker bez trudu trafiło na listę pięciu najbardziej obiecujących gier RPG zaplanowanych na 2026 rok. Tytuł tworzony jest na Unreal Engine 5 i ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Poniżej możecie zobaczyć materiał Rebel Wolves i przy okazji posłuchać motywu przewodniego gry w niezwykle pięknym wykonaniu:

Źródło:https://wccftech.com/the-blood-of-dawnwalker-devs-confirm-2026-launch-tease-several-announcements-to-come/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

