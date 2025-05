W The Blood of Dawnwalker odwiedzimy prawdziwą rumuńską wioskę. Rebel Wolves dzieli się kolejnym fragmentem historii

Rebel Wolves, studio założone przez współtwórców Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077, kontynuuje promocję swojego mrocznego RPG-a, czyli The Blood of Dawnwalker. W najnowszym wpisie z serii poznajemy wioskę Laslea – miejsce znane z rzeczywistości z Rumunii, które pojawi się w grze.

The Blood of Dawnwalker - wioska Laslea

Wspomniana w tekście wieś ukazana jest jako odcięta od świata i pełna strachu. Narrator wspomina o niechęci mieszkańców do rozmów oraz o spotkaniu ze starszym Zdislavem, który wprowadza go do swojego domu, ostrzegając: „Drzewa mają uszy”. Motyw wszechobecnej grozy i milczenia mieszkańców podtrzymuje nastrój wcześniejszych wpisów dotyczących historii The Blood of Dawnwalker, a towarzysząca grafika sugeruje obecność nadnaturalnych sił.

