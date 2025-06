Ten komiks z pewnością umili granie w Diablo: Immortal. Jest uzupełnieniem najnowszej aktualizacji

Sanktuarium to świat pełen mroku i niepewności, ale jak sugeruje Blizzard, właśnie barwne legendy i przekazy rozjaśniają nieco przekaz, dając bohaterom nadzieję. Komiks Rok Żniw pozwala także lepiej zrozumieć, jakie siły budzą się w Szarwalu i z jakimi zagrożeniami przyjdzie zmierzyć się graczom. Jak czytamy w opisie, w obliczu nieuchronnego konfliktu, lud Dziczy Szarwalu domaga się odsieczy i sprawiedliwości. Albrecht nie pozostaje bierny – wysyła swoich wyznawców, by odpowiedzieli na to wezwanie i zasilili jego szeregi.

Za scenariusz odpowiada Ryan Quinn, skład przygotował Corey Peterschmidt, kolory stworzyła Jordie Bellaire, a za liternictwo odpowiada AndWorld Design. Komiks Rok Żniw dostępny jest już teraz pod tym linkiem – warto sięgnąć po niego, zanim wyruszycie na kolejną przygodę w Sanktuarium.