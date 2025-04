To nie koniec Megalopolis. Film science fiction, którego mało kto zrozumiał, doczeka się kontynuacji w zaskakującej formie

Niedawno informowaliśmy, że przygotowywany jest film dokumentalny odsłaniający kulisy realizacji Megalopolis Francisa Forda Coppoli. Teraz ogłoszono, że Megalopolis doczeka się również adaptacji w formie powieści graficznej. Jak podkreśla sam reżyser – komiks nie jest jedynie echem filmu, ale jego „siostrą”.

Powstanie komiks na bazie Megalopolis

Megalopolis: An Original Graphic Novel Francisa Forda Coppoli ukaże się w październiku nakładem Abrams ComicArts. Za scenariusz odpowiada Chris Ryall, autor znany z adaptacji dzieł Stephena Kinga czy Clive’a Barkera. Oprawę graficzną zajmie się Jacob Phillips – rysownik ceniony m.in. za That Texas Blood i Newburn. Komiks ma stanowić autonomiczną interpretację świata stworzonego przez Coppolę – inspirowaną filmem, ale rozwijającą jego motywy w nowym kierunku.