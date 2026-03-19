W Sonic 4 nie zabraknie kultowego antagonisty. Pierwszy teaser potwierdza powrót gwiazdy

Mikołaj Ciesielski
2026/03/19 15:35
Rozpoczęto „odliczanie do chaosu”.

Na początku marca dowiedzieliśmy się, że ruszyły zdjęcia do filmu Sonic 4: Szybki jak błyskawica. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejną informację, która powinna zainteresować wszystkich fanów niebieskiego jeża. W sieci pojawił się bowiem pierwszy teaser trailer nadchodzącego filmu skierowanego do miłośników Sonica.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica
Paramount Pictures prezentuje pierwszy teaser filmu Sonic 4: Szybki jak błyskawica

Paramount Pictures oficjalnie rozpoczęło „odliczanie do chaosu”. Niestety udostępniony przez wytwórnię materiał promocyjny filmu Sonic 4: Szybki jak błyskawica nie należy do najdłuższych. Pierwszy teaser trailer wspomnianej produkcji trwa bowiem niecałe 40 sekund, ale zdradza niezwykle ważną informacją.

Twórcy oficjalnie potwierdzili, że w filmie Sonic 4: Szybki jak błyskawica wystąpi Jim Carrey, który ponownie wcieli się w Dr. Robotnika. Teaser zapowiada też powrót m.in. takich postaci jak Knuckles (Idris Elba), Tails (Colleen O'Shaughnessey) czy Shadow (Keanu Reeves). Wielu fanów w komentarzach zwraca także uwagę na nawiązanie do serialu Sonic Boom.

Na koniec warto dodać, że premiera Sonic 4: Szybki jak błyskawica zaplanowana jest na 19 marca 2027 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej odsłony, to zapraszamy Was do lektury: Sonic 3: Szybki jak błyskawica – recenzja filmu. Zemsta w stylu Johna Wicka.

Źródło:https://www.ign.com/articles/sonic-the-hedgehog-4-teaser-trailer-confirms-jim-carreys-return-as-dr-robotnik

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:43

Eee, chyba najważniejsze info to ze antagonistą najwyraźniej bedzie Metal Sonic bo jego twarz pojawia się pod koniec. Wogóle to fajny motwy muzyczny.




