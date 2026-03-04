Sonic 4 rusza z produkcją. Pierwsze zdjęcie z planu zdradza wyczekiwany powrót

Jeff Fowler podgrzewa atmosferę przed kolejną odsłoną przygód niebieskiego jeża.
Fani Sonica, kultowej postaci z gier, mogą odetchnąć – oficjalnie ruszyły zdjęcia do filmu Sonic 4: Szybki jak błyskawica. Reżyser Jeff Fowler podzielił się pierwszym zdjęciem z planu, na którym pozuje z klapsami i młotem Amy, stojąc w zalesionym otoczeniu otoczonym niebieskimi ekranami. Fotografia jasno sygnalizuje, że bohaterka, wprowadzona w scenie po napisach poprzedniego filmu, wkrótce pojawi się w pełnej roli.
Sonic The Hedgehog 4 rusza z produkcją. Amy powróci
Powrót Amy Rose został dodatkowo potwierdzony castingiem Kristen Bell, nominowanej do Złotego Globu, która użyczy jej głosu w sequelu. Tak jak Tails i Shadow wcześniej, Amy uratowała Sonica w scenie po napisach Sonic: Szybki jak błyskawica 3 przed armią robotów Metal Sonic, budując napięcie przed kolejną częścią.
Chociaż obsada filmu wciąż nie została w pełni ujawniona, fani zastanawiają się, czy Jim Carrey powróci jako Dr. Ivo Robotnik/Eggman, którego postać zginęła w poprzedniej odsłonie. Carrey otwarcie przyznał, że byłby gotowy na powrót, jeśli scenariusz będzie ciekawy i wart jego uwagi. Scenarzyści Pat Casey i Josh Miller mogą wykorzystać postać Metal Sonica, aby wprowadzić Robotnika z powrotem w sposób atrakcyjny dla aktora.
Ciekawostką jest praktyczne wykonanie młota Amy na potrzeby filmu, co sugeruje, że w niektórych scenach bohaterka będzie pojawiać się w wersji live-action, podobnie jak w poprzednich produkcjach, gdzie fizyczne rekwizyty reprezentowały animowane postaci. Zdjęcia do Sonic 4: Szybki jak błyskawica mają potrwać około trzech–czterech miesięcy, co oznacza, że planowane zakończenie realizacji scen akcji powinno nastąpić wczesnym sierpniem.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze strategie Paramount, pierwsze materiały promocyjne i wizualizacje mogą pojawić się jeszcze przed końcem jesieni. Fani niebieskiego jeża mają więc sporo powodów do ekscytacji – Amy wraca, zdjęcia ruszyły, a nadchodząca odsłona serii zapowiada się efektownie i pełna humoru, charakterystycznego dla całej marki.
