Sonic 4 rusza z produkcją. Pierwsze zdjęcie z planu zdradza wyczekiwany powrót

Fani Sonica, kultowej postaci z gier, mogą odetchnąć – oficjalnie ruszyły zdjęcia do filmu Sonic 4: Szybki jak błyskawica. Reżyser Jeff Fowler podzielił się pierwszym zdjęciem z planu, na którym pozuje z klapsami i młotem Amy, stojąc w zalesionym otoczeniu otoczonym niebieskimi ekranami. Fotografia jasno sygnalizuje, że bohaterka, wprowadzona w scenie po napisach poprzedniego filmu, wkrótce pojawi się w pełnej roli.

Sonic The Hedgehog 4 rusza z produkcją. Amy powróci

Powrót Amy Rose został dodatkowo potwierdzony castingiem Kristen Bell, nominowanej do Złotego Globu, która użyczy jej głosu w sequelu. Tak jak Tails i Shadow wcześniej, Amy uratowała Sonica w scenie po napisach Sonic: Szybki jak błyskawica 3 przed armią robotów Metal Sonic, budując napięcie przed kolejną częścią.