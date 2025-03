W segmencie In Memoriam na Oscarach pominięto ważnego aktora. Przypadek?

Nie jest to odosobniony przypadek – Akademia pominęła także inne ważne postacie, m.in. Jima Abrahamsa, Tony’ego Todda, Shannen Doherty, Michelle Trachtenberg czy Morgana Spurlocka. Wielu komentatorów podkreśla, że od lat Oscarowe „In Memoriam” budzi kontrowersje, a Akademia powinna lepiej dbać o to, by segment obejmował wszystkich zasłużonych twórców. Choć niektórzy sugerują, że pominięcie Delona mogło mieć związek z jego prawicowymi poglądami, bardziej prawdopodobne jest, że było to zwykłe przeoczenie.

Dodatkowe kontrowersje wzbudził sposób upamiętnienia Davida Lyncha. Reżyser został wspomniany jedynie zdjęciem, podczas gdy Quincy Jones – kompozytor i trębacz – otrzymał dedykowane wystąpienie. Ta nierówność w oddawaniu hołdu twórcom tylko wzmocniła głosy krytyki wobec decyzji Akademii.