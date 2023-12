W Rise of the Ronin nie zabraknie wyborów. Team Ninja dzieli się szczegółami

Podejmowane w trakcie rozgrywki decyzje mają wpłynąć na zakończenie historii.

W trakcie The Game Awards 2023 poznaliśmy dokładną datę premiery Rise of the Ronin. Tymczasem Team Ninja postanowiło podzielić się kilkoma dodatkowymi szczegółami na temat swojej najnowszej produkcji. Okazuje się, że w nadchodzącym action-RPG od twórców serii NiOh nie zabraknie wyborów, które – jak zapowiadają sami deweloperzy – mają wpłynąć zakończenie historii. Team Ninja przedstawia nowe szczegóły na temat Rise of the Ronin Team Ninja w rozmowie z redakcją Game Informer zapowiedziało, że Rise of the Ronin będzie posiadać kilka zakończeń. Gracze otrzymają również możliwość wybierania kwestii dialogowych. W grze użytkownicy wcielą się natomiast w ronina noszącego przydomek „Skryte Ostrze”, a w trakcie rozgrywki będą mieli okazję poznać przeszłość głównego bohatera.

Rise of the Ronin pozwoli zwiedzić trzy japońskie miasta – Jokohamę, Edo (obecnie Tokio) oraz Kioto – które będzie można swobodnie eksplorować. W trakcie rozgrywki gracze trafią również do mniejszych miejscowości i wiejskich terenów, gdzie grasują bandyci i inne niebezpieczeństwa. To jednak nie koniec informacji przekazanych przez Team Ninja.

Deweloperzy zapowiadają bowiem, że w Rise of the Ronin pojawią się historyczne postacie, w tym m.in. Sakamoto Ryoma czy Yoshida Shoin. Część misji pobocznych będzie natomiast polegać na pomaganiu konkretnym bohaterom niezależnym w celu wzmocnienia stosunków. Zgodnie z zapowiedziami w Rise of the Ronin kluczowe ma być parowanie ciosów oponentów. Team Ninja zapewnia również, że we wspomnianej produkcji dostępnych będzie kilka rodzajów broni. W grze nie zabraknie katan, włóczni, pistoletów czy też karabinów. Na wyposażeniu bohatera znajdzie się także linka z hakiem, która ma pozwolić m.in. na rzucanie przedmiotami w przeciwników. Na koniec przypomnijmy, że Rise of the Ronin zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na rynku 22 marca 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia Team Ninja ma stanowić połączenie Assassin’s Creed z Ghost of Tsushima.