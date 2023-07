Rise of the Ronin ma stanowić połączenie Assassin’s Creed z Ghost of Tsushima

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że prace nad Rise of the Ronin trwają już od 7 lat. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje na temat wspomnianego tytułu Wszystko za sprawą jednego z branżowych insiderów, który postanowił podzielić się kilkoma szczegółami dotyczącymi nadchodzącej produkcji studia Team Ninja. Informator ujawnił m.in. przybliżony termin premiery nowej gry twórców serii NiOh.

Rise of the Ronin z premierą na początku 2024 roku? Insider podzielił się kilkoma szczegółami

Autorem najnowszych doniesień na temat Rise of the Ronin jest „The Snitch”. Insider poinformował, że nadchodząca produkcja studia Team Ninja ma być mieszanką Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima oraz Dark Souls. Do ostatniej z wymienionych serii gra ma być podobna pod względem sposobu budowania świata, ponieważ – według informatora – deweloperzy będą przekazywać różne informacje m.in. w opisach przedmiotów.