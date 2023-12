TGA 2023: Rise of the Ronin z datą premiery na PS5! Mamy też gameplay trailer

Na The Game Awards 2023 nie zabrakło niespodzianki od Team Ninja. Twórcy serii NiOh zaprezentowali nowy zwiastun z Rise of the Ronin, czyli nadchodzącego action-RPG z otwartym światem tworzonego z myślą o PlayStation 5. To jednak nie koniec atrakcji, poinieważ deweloperzy ujawnili również dokładną datę premiery gry.

Na The Game Awards 2023 ujawniono datę premiery Rise of the Ronin na PS5

Okazuje się, że Rise of the Ronin zadebiutuje na rynku już 22 marca 2024 roku. Udostępniony przez deweloperów ze studia Team Ninja zwiastun pozwala natomiast sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i przekonajcie się sami.