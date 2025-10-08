W przyszłym tygodniu przetestujemy za darmo iRacing Arcade, czyli zręcznościową wariację platformy simracingowej

Już za kilka dni na platformie Steam pojawi się bezpłatne demo iRacing Arcade, czyli nowej, bardziej przystępnej odsłony znanego symulatora wyścigowego.

Nie tak dawno zapowiedziano zręcznościowe wyścigi iRacing Arcade. Aby uczcić premierę gry, Max Esterson, zwycięzca Walter Hayes Trophy i kierowca Formuły 2 w sezonie 2025, wystartuje w wyścigu IMSA Motul Petit Le Mans za kierownicą Porsche 963 zespołu JDC-Miller MotorSports, a jego samochód otrzyma specjalne barwy z logotypami iRacing Arcade. Z kolei gracze zainteresowani produkcją, będą mogli ją wkrótce sprawdzić za darmo samemu.

Demo iRacing Arcade, które trafi na Steam już 13 października, a jednocześnie będące wczesną wersją gry, zaoferuje ograniczoną liczbę samochodów i torów, jednak pozwoli graczom poznać podstawy rozgrywki. Tytuł powstaje we współpracy iRacing Studios z deweloperem Original Fire Games, znanym z gier Circuit Superstars i Karting Superstars.

Ściganie w klasie GTP to jedne z najbardziej ekscytujących zawodów na świecie i nowe, ciekawe wyzwanie. iRacing Arcade zaoferuje podobne emocje graczom w każdym wieku i o różnym poziomie umiejętności, z unikalnym stylem graficznym i prostotą rozgrywki. Nie mogę się doczekać, aż gracze przetestują wersję demo!

Wersja demonstracyjna ma obejmować między innymi Porsche 911 GT3 Cup oraz tor Tsukuba (nowość w serii). W pełnej wersji pojawią się również FIA F4 oraz takie lokalizacje, jak Lime Rock Park czy Imola. iRacing Arcade połączy elementy zręcznościowe z symulacyjnymi, oferując zarówno tryb kariery z elementami zarządzania niczym w SimCity, jak i rozgrywkę online.

Premiera pełnej wersji gry planowana jest na PC jeszcze w 2025 roku, natomiast wersje konsolowe z trybem lokalnego split-screenu mają pojawić się w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Osoby, które wybiorą się na SimRacing Expo w sobotę, 18 października, będą mogły osobiście przetestować grę na stoisku Fanatec.