Nietypowy ruch platformy iRacing. Wkrótce zadebiutuje zręcznościowe iRacing Arcade

Jedna z najbardziej zaawansowanych platform do simracingu postanowiła wydać arcadową wersję wyścigów.

Jeszcze przed końcem roku zadebiutuje iRacing Arcade, czyli nowa gra tworzona przez Original Fire Games we współpracy z iRacing Studios. Serwis Traxion ujawnił szczegóły dotyczące trybu kariery i zawartości produkcji, która zapowiada się na nietypowe połączenie symulacji, zręczności i elementów ekonomicznych. iRacing Arcade może być ciekawą zręcznościówką Za grę odpowiada kanadyjskie studio Original Fire Games, które wcześniej stworzyło Circuit Superstars i Karting Superstars. Tym razem projekt powstaje z bezpośrednim wsparciem i doświadczeniem iRacing, które od 2022 roku rozwija także mniej wymagające tytuły, takie jak choćby World of Outlaws: Dirt Racing czy ExoCross. Steve Myers, wiceprezes i producent wykonawczy iRacing, tłumaczy:

Zawsze czułem, że brakuje nam miejsca na dole piramidy. Gry, która mogłaby być świetnym narzędziem marketingowym, a przy okazji sposobem na przyciągnięcie młodszych graczy. Największą nowością w iRacing Arcade ma być rozbudowany tryb kariery. Zamiast prostego systemu pucharów, gracze rozpoczną od małego garażu, a zdobywane środki pozwolą im rozwijać własny kampus wyścigowy. Można go będzie rozbudowywać o kolejne budynki, garaże i udogodnienia, które przełożą się na przewagę w rywalizacji. Steve Myers dodał: Lubię mówić, że to iRacing spotyka Mario Kart i SimCity. Budujesz bazę, rozbudowujesz ją, dodajesz samochody i kierowców. Możesz zaprojektować ją dokładnie tak, jak chcesz.

Poza fikcyjnymi pojazdami znanymi z Circuit Superstars, w grze pojawią się także licencjonowane auta z iRacing. W zwiastunie ujawniono m.in. Porsche 911 GT3 Cup (992). Do tego dojdą prawdziwe tory, w tym Imola i Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku. Zmianie uległa także perspektywa, bowiem zamiast widoku z góry znanego z Circuit Superstars, twórcy postawili na kamerę zza samochodu, podobną do tej w Karting Superstars. Premiera gry na PC zaplanowana jest na jesień 2025 roku, natomiast iRacing Arcade pojawi się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale dopiero w 2026 roku.