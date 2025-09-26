Zaloguj się lub Zarejestruj

Nietypowy ruch platformy iRacing. Wkrótce zadebiutuje zręcznościowe iRacing Arcade

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/26 20:30
0
0

Jedna z najbardziej zaawansowanych platform do simracingu postanowiła wydać arcadową wersję wyścigów.

Jeszcze przed końcem roku zadebiutuje iRacing Arcade, czyli nowa gra tworzona przez Original Fire Games we współpracy z iRacing Studios. Serwis Traxion ujawnił szczegóły dotyczące trybu kariery i zawartości produkcji, która zapowiada się na nietypowe połączenie symulacji, zręczności i elementów ekonomicznych.

iRacing Arcade
iRacing Arcade

iRacing Arcade może być ciekawą zręcznościówką

Za grę odpowiada kanadyjskie studio Original Fire Games, które wcześniej stworzyło Circuit Superstars i Karting Superstars. Tym razem projekt powstaje z bezpośrednim wsparciem i doświadczeniem iRacing, które od 2022 roku rozwija także mniej wymagające tytuły, takie jak choćby World of Outlaws: Dirt Racing czy ExoCross. Steve Myers, wiceprezes i producent wykonawczy iRacing, tłumaczy:

Zawsze czułem, że brakuje nam miejsca na dole piramidy. Gry, która mogłaby być świetnym narzędziem marketingowym, a przy okazji sposobem na przyciągnięcie młodszych graczy.

Największą nowością w iRacing Arcade ma być rozbudowany tryb kariery. Zamiast prostego systemu pucharów, gracze rozpoczną od małego garażu, a zdobywane środki pozwolą im rozwijać własny kampus wyścigowy. Można go będzie rozbudowywać o kolejne budynki, garaże i udogodnienia, które przełożą się na przewagę w rywalizacji. Steve Myers dodał:

Lubię mówić, że to iRacing spotyka Mario Kart i SimCity. Budujesz bazę, rozbudowujesz ją, dodajesz samochody i kierowców. Możesz zaprojektować ją dokładnie tak, jak chcesz.

GramTV przedstawia:

Poza fikcyjnymi pojazdami znanymi z Circuit Superstars, w grze pojawią się także licencjonowane auta z iRacing. W zwiastunie ujawniono m.in. Porsche 911 GT3 Cup (992). Do tego dojdą prawdziwe tory, w tym Imola i Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku. Zmianie uległa także perspektywa, bowiem zamiast widoku z góry znanego z Circuit Superstars, twórcy postawili na kamerę zza samochodu, podobną do tej w Karting Superstars.

Premiera gry na PC zaplanowana jest na jesień 2025 roku, natomiast iRacing Arcade pojawi się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale dopiero w 2026 roku.

Źródło:https://traxion.gg/iracing-arcade-is-iracing-meets-mario-kart-meets-simcity

Tagi:

News
zwiastun
wyścigi
teaser
teaser trailer
samochody
Arcade
Wyścigowe
iRacing.com
samochodówki
iRacing
wyścigi samochodowe
wyścigi arcade
iRacing Arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112