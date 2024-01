W Prince of Persia: The Lost Crown zagracie w 60 FPS na wszystkich platformach

Wczoraj ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Prince of Persia: The Lost Crown na PC. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Ubisoft podzielił się bowiem również szczegółami na temat rozdzielczości i płynności animacji na konsolach.

Prince of Persia: The Lost Crown ze szczegółami na temat rozdzielczości i płynności animacji na konsolach

Okazuje się, że Prince of Persia: The Lost Crown zaoferuje rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na wszystkich platformach. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X będą natomiast mogli liczyć na płynność animacji na poziomie 120 FPS w 4K. Użytkownicy PlayStation 4 Pro i Xbox One X również będą mogli cieszyć się taką samą rozdzielczością, ale w 60 klatkach na sekundę.