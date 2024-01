Znamy wymagania sprzętowe gry Prince of Persia: The Lost Crown. Nie są wysokie

Ubisoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe pecetowej wersji gry Prince of Persia: The Lost Crown.

Przedstawiciele francuskiej korporacji Ubisoft ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe gry Prince of Persia: The Lost Crown w wersji na komputery osobiste. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, iż są one dość niskie – głównie z racji tego, że mamy przecież do czynienia z platformówką 2,5D. Do najwyższych ustawień graficznych wystarczy karta graficzna NVIDIA GeForce 1060 oraz procesor Intel Core i7-6700. Krótko mówiąc: powinno pójść praktycznie każdemu. Poniżej szczegóły.

Prince of Persia: The Lost Crown – wymagania sprzętowe PC

Minimalne wymagania sprzętowe

USTAWIENIA GRY: normalne (60FPS/1080p)

normalne (60FPS/1080p) SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (64-bitowy)

Windows 10/11 (64-bitowy) PROCESOR: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 950 z 2 GB VRAM lub AMD Radeon RX 5500 XT z 4 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 950 z 2 GB VRAM lub AMD Radeon RX 5500 XT z 4 GB VRAM PAMIĘĆ RAM: 8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 30 GB (HDD/SSD)

30 GB (HDD/SSD) DIRECTX: wersja 11 Rekomendowane wymagania sprzętowe USTAWIENIA GRY: wysokie (60FPS/1480p)

wysokie (60FPS/1480p) SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (64-bitowy)

Windows 10/11 (64-bitowy) PROCESOR: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 960 lub Radeon RX 5500 XT z 4 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 960 lub Radeon RX 5500 XT z 4 GB VRAM PAMIĘĆ RAM: 8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 30 GB (HDD/SSD)

30 GB (HDD/SSD) DIRECTX: wersja 11

Rekomendowane wymagania sprzętowe

USTAWIENIA GRY: ultra (60FPS/4K)

ultra (60FPS/4K) SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (64-bitowy)

Windows 10/11 (64-bitowy) PROCESOR: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6 GB VRAM lub Radeon RX 5500 XT z 8 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6 GB VRAM lub Radeon RX 5500 XT z 8 GB VRAM PAMIĘĆ RAM: 8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 30 GB (HDD/SSD)

30 GB (HDD/SSD) DIRECTX: wersja 11

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutuje na rynku 18 stycznia bieżącego roku na wspomnianych platformach sprzętowych. Nieco wcześniej dowiedzieliśmy się, ile czasu będziemy potrzebować na przeżycie całej przygody – więcej informacji znajdziecie w naszej osobnej wiadomości. Ubisoft opublikował także nowy zwiastun i ujawnił, kiedy przeczytamy pierwsze recenzje.