W lutym w kinach, a jeszcze w maju na Disney+. Film Marvela zmierza na streaming

Disney ujawnił oficjalną datę premiery Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat na Disney+. Film trafił do kin 14 lutego i po standardowych trzech miesiącach trafi na streaming wytwórni. Widzowie już wkrótce będą mogli nadrobić jeden z trzech tegorocznych kinowych filmów z MCU, aby odpowiednio przygotować się na przyszłoroczną premierę Avengers: Doomsday.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat z datą premiery na Disney+

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat będzie możliwy do oglądania na Disney+ 28 maja, czyli ostatniej środy bieżącego miesiąca. Za równo dwa tygodnie subskrybenci otrzymają jeden do obejrzenia jeden z najgorzej zarabiających filmów Marvela. Sami będą mogli sprawdzić, czy film rzeczywiście jest tak zły, jak wynika to z licznych recenzji.