W lipcu wrócicie do Mists of Pandaria. Startuje kolejny serwer World of Warcraft Classic

Popularność dodatku doprowadziła do powstania specjalnego wydarzenia o nazwie Mists of Pandaria: Remix, będącego alternatywną wersją rozszerzenia z elementami podróży w czasie, w której gracze mogli zdobywać potężne klejnoty i odblokowywać nagrody kosmetyczne. Wersja Classic zapowiada się jako wierna rekonstrukcja oryginalnej Pandarii, bez "szalonych" mechanik z Remixu. Gracze będą mogli ponownie zanurzyć się w klasyczny system poziomowania, eksplorację pięknie zaprojektowanych krain takich jak Jade Forest, Valley of the Four Winds czy Kun-Lai Summit oraz ponownie zmierzyć się z takimi zagrożeniami jak Sha czy zorganizowane siły Mogu.

Mists of Pandaria Classic wystartuje już 21 lipca 2025 roku, natomiast od 1 lipca gracze będą mogli przygotować się do przygody dzięki sporemu pre-patchowi. Jeśli zatem zastanawialiście się nad zakupem abonamentu, to chyba będzie to idealny moment. Dobrze jest zanurzyć się w nieco sielankowym, azjatyckim klimacie i na nowo przeżyć wspaniałe przygody sprzed wielu lat. Oby wszystko obyło się bez większych kontrowersji jak to miało miejsce w ostatnim czasie.