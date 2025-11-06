W końcu się doczekaliśmy – Król Popu jak żywy w zwiastunie filmu Michael

Rusza kampania promocyjna filmowej biografii słynnego artysty.

Po latach oczekiwania i burzliwej produkcji w końcu opublikowano zwiastun filmu Michael, biografii Michaela Jacksona w reżyserii Antoine’a Fuquy. Produkcja trafi do kin 24 kwietnia 2026 roku, a sam zwiastun wygląda dokładnie tak efektownie, jak można było się spodziewać. Tak wygląda Michael Jackson w filmowej biografii Wypada wspomnieć, że film Michael to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, które powstaje w bólach. Projekt, nad którym pracowano od kilku lat, przeszedł prawdziwą drogę przez mękę – od sporów o prawa autorskie po konieczność przepisania i ponownego nakręcenia dużej części scen. Wszystko przez konflikt prawny z jedną z byłych oskarżycielek Jacksona o molestowanie, który sprawił, że część nakręconego już materiału uznano za nielegalny.

Ostatecznie do kin trafi tylko połowa pierwotnie planowanego filmu. Dokrętki zakończyły się we wrześniu, a finałowa wersja skupia się na błyskawicznym wzlocie Jacksona do statusu supergwiazdy w latach 80. – bez pokazania jego późniejszych kontrowersji i procesów sądowych. Sceny z Neverland Ranch i kontrowersje z tym związane? Najwyraźniej zostały całkowicie porzucone. Producent Graham King ma już jednak plan na kontynuację, która miałaby opowiadać o późniejszych latach kariery Króla Popu. Warunek jest jeden – film musi odnieść sukces wśród widzów. Jeśli Michael dobrze poradzi sobie finansowo, powstanie druga część z Jaafarem Jacksonem (bratankiem Michaela, wcielającym się w swojego słynnego krewnego), Colmanem Domingo i Milesem Tellerem.

Początkowo Fuqua dysponował niemal czterogodzinną wersją filmu, którą wytwórnia Lionsgate chciała rozdzielić na dwie części – w stylu Wicked. Teraz jednak druga połowa produkcji może nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Wszystko w rękach, a w zasadzie w portfelach, widzów. Lionsgate (dystrybucja krajowa) i Universal (premiera międzynarodowa) nadal wierzą, że Michael będzie globalnym hitem. Według doniesień ze studia, film może zarobić nawet miliardy dolarów. Czy tak będzie, przekonamy się w 2026 roku.

