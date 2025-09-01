W kinach nowości, a 10 mln dolarów zgarnia ten kultowy, 50-letni blockbuster

Film Stevena Spielberga nie przestaje fascynować. Wrócił na krótko do kin i ponownie zarobił miliony.
Nostalgia, jak wiemy, jest potężnym narzędziem. Coraz większą popularnością cieszą się ponowne premiery kinowe. Od jakiegoś czasu repertuar multipleksów wypełnia się klasycznymi filmami i przebojami sprzed lat. W ostatnich tygodniach na ekranach kin (w USA i na świecie, trend dotarł także do Polski) można było zobaczyć m.in. Czarnego łabędzia (2010), Batmana (1989), Matrixa (1999) i wiele innych hitów sprzed lat.
Szczęki hitem w kinach po 50 latach od premiery
Ale w USA największym hitem okazuje się reedycja Szczęk Stevena Spielberga w wersji IMAX. Kultowy thriller z 1975 roku w świąteczny weekend zajął drugie miejsce w amerykańskim box office, osiągając imponujący wynik 10 milionów dolarów w cztery dni. Co istotne, film wyprzedził najnowsze produkcje – takie jak Złodziej z przypadku czy Państwo Rose – mimo że te miały szerszą dystrybucję.
Sukces Szczęk, przypomnijmy – przełomowego blockbustera, może być sygnałem dla wytwórni, że klasyczne tytuły wciąż mają ogromną siłę przyciągania. Zwłaszcza w formatach premium, które dodatkowo podbijają zainteresowanie widzów. Universal zapowiada już, że w 2025 roku wprowadzi do kin aż 12 reedycji, podczas gdy w 2023 roku były to zaledwie dwa filmy.
Powrót klasyków to nie tylko kwestia nostalgii czy rocznic, ale również opłacalna strategia. Reedycje są stosunkowo tanie, a potrafią przynieść spektakularne zyski. Przykłady? Interstellar w 2014 roku zarobił dodatkowo 38 milionów dolarów, a Koralina i tajemnicze drzwi w wersji 3D – 34 miliony. Według Fathom Events, firmy specjalizującej się w pokazach specjalnych, aż 20% przychodów pochodzi właśnie z reedycji.