Zaloguj się lub Zarejestruj

W kinach nowości, a 10 mln dolarów zgarnia ten kultowy, 50-letni blockbuster

Jakub Piwoński
2025/09/01 08:30
4
0

Film Stevena Spielberga nie przestaje fascynować. Wrócił na krótko do kin i ponownie zarobił miliony.

Nostalgia, jak wiemy, jest potężnym narzędziem. Coraz większą popularnością cieszą się ponowne premiery kinowe. Od jakiegoś czasu repertuar multipleksów wypełnia się klasycznymi filmami i przebojami sprzed lat. W ostatnich tygodniach na ekranach kin (w USA i na świecie, trend dotarł także do Polski) można było zobaczyć m.in. Czarnego łabędzia (2010), Batmana (1989), Matrixa (1999) i wiele innych hitów sprzed lat.

Szczęki
Szczęki

Szczęki hitem w kinach po 50 latach od premiery

Ale w USA największym hitem okazuje się reedycja Szczęk Stevena Spielberga w wersji IMAX. Kultowy thriller z 1975 roku w świąteczny weekend zajął drugie miejsce w amerykańskim box office, osiągając imponujący wynik 10 milionów dolarów w cztery dni. Co istotne, film wyprzedził najnowsze produkcje – takie jak Złodziej z przypadku czy Państwo Rose – mimo że te miały szerszą dystrybucję.

Sukces Szczęk, przypomnijmy – przełomowego blockbustera, może być sygnałem dla wytwórni, że klasyczne tytuły wciąż mają ogromną siłę przyciągania. Zwłaszcza w formatach premium, które dodatkowo podbijają zainteresowanie widzów. Universal zapowiada już, że w 2025 roku wprowadzi do kin aż 12 reedycji, podczas gdy w 2023 roku były to zaledwie dwa filmy.

GramTV przedstawia:

Powrót klasyków to nie tylko kwestia nostalgii czy rocznic, ale również opłacalna strategia. Reedycje są stosunkowo tanie, a potrafią przynieść spektakularne zyski. Przykłady? Interstellar w 2014 roku zarobił dodatkowo 38 milionów dolarów, a Koralina i tajemnicze drzwi w wersji 3D – 34 miliony. Według Fathom Events, firmy specjalizującej się w pokazach specjalnych, aż 20% przychodów pochodzi właśnie z reedycji.

W przypadku Szczęk warto dodać, że film jest dostępny na Netflix. Zachęcamy do zapoznania się z quizem na temat filmu, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę premiery.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/31/surprise-jaws-2-at-weekend-box-office

Tagi:

Popkultura
thriller
Steven Spielberg
box office
blockbuster
Szczęki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
4
Piwon
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 10:02
dariuszp napisał:

Ale Alieny oglądałem tyle razy że przysypiałem podczas seansu.

Która część najlepsza? :)

Piwon
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 09:46
wolff01 napisał:

O tych starszych filmach które przyciągaja widzów zamiast żeby to robiły współczesnie to pole do wielu żartów o jakości obecnych filmów... ciekawe czy za np. 30 lat ktoś przyjdzie na Supermana od Gunna czy Fantastyczną Czwórkę od Marvela :P Przy założeniu że kina w zbliżonej formie jak teraz będą jeszcze istnieć...

To bardzo ciekawe pytanie, ale chyba znamy na nie odpowiedź.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:46

Nie ma się co dziwić. Kino blisko mnie robiło nieraz pokazy w weekend. Czasem ekstremalne jak np. Cała trylogia władcy pierścieni. Albo pierwsze 4 części obcego. 

Wtedy też nauczyłem się dobrze wybierać na co iść. Bo np. władcy pierścieni nie dotykałem od lat więc super się oglądało.

Ale Alieny oglądałem tyle razy że przysypiałem podczas seansu.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112