W kinach nowości, a 10 mln dolarów zgarnia ten kultowy, 50-letni blockbuster

Nostalgia, jak wiemy, jest potężnym narzędziem. Coraz większą popularnością cieszą się ponowne premiery kinowe. Od jakiegoś czasu repertuar multipleksów wypełnia się klasycznymi filmami i przebojami sprzed lat. W ostatnich tygodniach na ekranach kin (w USA i na świecie, trend dotarł także do Polski) można było zobaczyć m.in. Czarnego łabędzia (2010), Batmana (1989), Matrixa (1999) i wiele innych hitów sprzed lat.

Szczęki hitem w kinach po 50 latach od premiery

Ale w USA największym hitem okazuje się reedycja Szczęk Stevena Spielberga w wersji IMAX. Kultowy thriller z 1975 roku w świąteczny weekend zajął drugie miejsce w amerykańskim box office, osiągając imponujący wynik 10 milionów dolarów w cztery dni. Co istotne, film wyprzedził najnowsze produkcje – takie jak Złodziej z przypadku czy Państwo Rose – mimo że te miały szerszą dystrybucję.