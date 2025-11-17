Zaloguj się lub Zarejestruj

48 lat temu zadebiutowało arcydzieło science fiction, które zmieniło gatunek na zawsze

Radosław Krajewski
2025/11/17 10:15
0
0

Ten film udowodnił, że można tworzyć sci-fi oparte nie tylko na historiach rozgrywających się w odległej przyszłości.

Minęło już 48 lat od premiery filmu, który na trwałe w historii, jako ta produkcja, która zmieniła sposób myślenia o dziełach science fiction i inspirowała kolejne pokolenia twórców z tego gatunku. Za kamerą stanął filmowiec, którego większość widzów kojarzy przede wszystkim z kinem przygodowym. Jednak to właśnie jego wizja kontaktu człowieka z obcą cywilizacją otworzyła zupełnie nowy etap w ukazywaniu nieznanego na wielkim ekranie. Steven Spielberg przekuł dziecięce doświadczenia obserwowania spadających gwiazd w opowieść o spotkaniu z tym, co odległe i niezrozumiałe, a jednocześnie bliskie emocjonalnie.

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia – minęło prawie pół wieku od premiery jednego z najważniejszych filmów science fiction w historii

Akcja filmu Bliskie spotkanie trzeciego stopnia rozgrywa się w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Główny bohater jest zwykłym mieszkańcem niewielkiej miejscowości, który nagle staje się świadkiem tajemniczego zjawiska na niebie. Przypadkowa obserwacja wywraca jego życie do góry nogami i prowadzi do konsekwencji, jakich nie mógł przewidzieć. Jego desperackie poszukiwanie odpowiedzi splata się z historią kobiety próbującej odnaleźć swoje dziecko po serii niewytłumaczalnych wydarzeń. Razem wyruszają w drogę, która kończy się jednym z najbardziej pamiętnych finałów w dziejach kina.

GramTV przedstawia:

Produkcja odniosła ogromny sukces kinowy, zarabiając na całym świecie ponad 306 milionów dolarów. Rozważano nawet kontynuację, jednak Spielberg zdecydował, że historia powinna pozostać zamknięta. Ta decyzja okazała się kluczowa dla późniejszego dziedzictwa filmu, dzięki której produkcja zyskała status kultowy, a jej przesłanie pozostaje aktualne do dzisiaj.

Wpływ tej produkcji jest dostrzegalny nawet w najnowszych produkcjach, od takich współczesnych reżyserów, jak Christopher Nolan, Guillermo del Toro oraz Denis Villeneuve. Reżyserzy wielokrotnie podkreślali, że to właśnie Bliskie spotkanie trzeciego stopnia ukształtował ich spojrzenie na science fiction i utwierdził ich w przekonaniu, że kino może zadawać pytania o to, co kryje się poza zasięgiem wzroku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/48-years-ago-today-this-sci-fi-masterpiece-released-changed-the-genre-forever/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
rocznica
Steven Spielberg
sci-fi
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112