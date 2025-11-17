48 lat temu zadebiutowało arcydzieło science fiction, które zmieniło gatunek na zawsze

Ten film udowodnił, że można tworzyć sci-fi oparte nie tylko na historiach rozgrywających się w odległej przyszłości.

Minęło już 48 lat od premiery filmu, który na trwałe w historii, jako ta produkcja, która zmieniła sposób myślenia o dziełach science fiction i inspirowała kolejne pokolenia twórców z tego gatunku. Za kamerą stanął filmowiec, którego większość widzów kojarzy przede wszystkim z kinem przygodowym. Jednak to właśnie jego wizja kontaktu człowieka z obcą cywilizacją otworzyła zupełnie nowy etap w ukazywaniu nieznanego na wielkim ekranie. Steven Spielberg przekuł dziecięce doświadczenia obserwowania spadających gwiazd w opowieść o spotkaniu z tym, co odległe i niezrozumiałe, a jednocześnie bliskie emocjonalnie.

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia – minęło prawie pół wieku od premiery jednego z najważniejszych filmów science fiction w historii

Akcja filmu Bliskie spotkanie trzeciego stopnia rozgrywa się w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Główny bohater jest zwykłym mieszkańcem niewielkiej miejscowości, który nagle staje się świadkiem tajemniczego zjawiska na niebie. Przypadkowa obserwacja wywraca jego życie do góry nogami i prowadzi do konsekwencji, jakich nie mógł przewidzieć. Jego desperackie poszukiwanie odpowiedzi splata się z historią kobiety próbującej odnaleźć swoje dziecko po serii niewytłumaczalnych wydarzeń. Razem wyruszają w drogę, która kończy się jednym z najbardziej pamiętnych finałów w dziejach kina.