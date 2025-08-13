Szczęki - 50 lat od premiery - jak dobrze pamiętasz kultowy thriller o rekinie?

W 2025 roku mija dokładnie 50 lat od premiery kultowego filmu Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. To dzieło na zawsze odmieniło historię kina – uznawane jest za pierwszy hollywoodzki blockbuster, który przyciągnął tłumy do kin i zapoczątkował nowy model dystrybucji filmów letnich. Film nie tylko otworzył drogę do światowej kariery Spielberga, ale również stał się trwałym elementem popkultury, inspirując twórców i widzów na całym świecie.

Jak dobrze pamiętasz seans tego filmu? Znasz wszystkich aktorów i nazwiska twórców? Sprawdź swoją wiedzę w quizie.