Szczęki - 50 lat od premiery - jak dobrze pamiętasz kultowy thriller o rekinie?

Jakub Piwoński
2025/08/13 19:30
W 2025 roku mija dokładnie 50 lat od premiery kultowego filmu Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. To dzieło na zawsze odmieniło historię kina – uznawane jest za pierwszy hollywoodzki blockbuster, który przyciągnął tłumy do kin i zapoczątkował nowy model dystrybucji filmów letnich. Film nie tylko otworzył drogę do światowej kariery Spielberga, ale również stał się trwałym elementem popkultury, inspirując twórców i widzów na całym świecie.

Jak dobrze pamiętasz seans tego filmu? Znasz wszystkich aktorów i nazwiska twórców? Sprawdź swoją wiedzę w quizie.

Quiz
Steven Spielberg
quiz
JAWS
Szczęki
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 20:30

Klasyk.




