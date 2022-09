Hugh Jackman wraca do roli Wolverine’a! Bohater pojawi się w Deadpoolu 3

Takiego ogłoszenia chyba nikt się nie spodziewał. Ryan Reynolds opublikował na swoich mediach społecznościowych film, na którym przeprosił fanów, że nie był obecny podczas tegorocznego D23 Expo. Następnie opowiedział, jak duże znaczenie ma dla niego pierwsza produkcja o Deadpoolu, która będzie częścią MCU. W humorystycznym filmie zdradził, że musiał zajrzeć w głąb swojej postaci, aby znaleźć dla niej nowe motywacje i znaczenie. Ostatecznie to mu się nie udało, więc postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie i zaprosił do udziału Hugh Jackmana, który wróci do roli Wolverine’a.

Deadpool 3 – oficjalna data premiery

Aktor najwyraźniej zgodził się na jeszcze jeden, ostatni udział w superbohaterskiej produkcji Marvela. Przypomnijmy, że Jackman pożegnał się z tą rolą w filmie Logan: Wolverine z 2017 roku. Po siedmiu latach raz jeszcze widzowie będą mogli zobaczyć, jak australijski aktor wciela się w ikoniczną postać. Na materiale potwierdzono bowiem, że premiery Deadpoola 3 możemy spodziewać się 6 września 2024 roku. Wideo z wielkim ogłoszeniem znajdziecie poniżej.