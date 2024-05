W jaki sposób rozpocznie się 4. sezon Wiedźmina? Netflix szykuje ciekawe rozwiązanie

Na pierwszych zdjęciach Hemswortha jako Geralta uwagę zwracał fakt, że aktor w jednej ze scen miał założoną zbroję bohatera z drugiego sezonu, a także odtwarzał walkę z Vilgefortzem z trzeciego sezonu. Okazuje się, że czwarty sezon rozpocznie się sto lat po tamtych wydarzeniach, kiedy historia Geralta, Yennefer i Ciri przeszła do legendy. Wszystko zacznie się do Striboga, który opowie historię o łowcy potworów. W trakcie opowieści dzieci będą przerywać opowieść, dodając swoje własne uwagi.

Prace na planie czwartego sezonu Wiedźmina trwają już od kilku tygodni. Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu, na których pojawił się Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii. Twórcy wciąż nie potwierdzili, w jaki sposób odniosą się do zmiany wyglądu głównego bohatera, w którego w trzech dotychczasowych sezonach wcielał się Henry Cavill. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że serial rozpocznie się od Striboga, który będzie opowiadał historię o dzielnym łowcy potworów grupce dzieci, w tym znanej z Sagi Sapkowskiego Nimue. Teraz te plotki zdają się potwierdzać, o czym poinformował serwis Redanian Intelligence.

Podróżujący gawędziarz ma poprawiać swoich słuchaczy, mówiąc coś w stylu „To się nie wydarzyło” lub „On tak nie wyglądał”, a na ekranie będziemy widzieć coraz bardziej poprawną wersję. Biorąc to pod uwagę, wygląda na to, Gertal Henry’ego Cavilla z każdą kolejną wersją opowieści Striboga będzie zmieniał się w wiedźmina granego przez Liama Hemswortha. Wygląda na to, że łowca potworów Cavilla zostanie uznany za „nieprawidłową wersję” legendy.