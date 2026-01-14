W High on Life 2 zagramy też na Nintendo Switch 2, ale będzie trzeba trochę poczekać

Już pod koniec grudnia informowaliśmy, że High on Life 2 może trafić na jeszcze jedną platformę. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak oficjalnej zapowiedzi, a jedynie poszlaki mogące zdradzać plany twórców. Squanch Games postanowiło jednak nie trzymać nas dłużej w niepewności i potwierdziło, że kontynuacja High on Life ukaże się również na najnowszej konsoli Nintendo.

High on Life 2 z oficjalną datą premiery na Nintendo Switch 2

Squanch Games zapowiedziało, że 20 kwietnia 2026 roku High on Life 2 zadebiutuje również na Nintendo Switch 2. Wówczas do sprzedaży trafi także fizyczna wersja gry, która będzie dostępna zarówno na wspomnianej konsoli Nintendo, jak i na PlayStation 5. Niestety pudełkowe wydanie na Nintendo Switch 2 będzie zawierać jedynie Game Key Card.