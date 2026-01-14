Zaloguj się lub Zarejestruj

W High on Life 2 zagramy też na Nintendo Switch 2, ale będzie trzeba trochę poczekać

Mikołaj Ciesielski
2026/01/14 17:40
0
0

Squanch Games potwierdziło niedawne plotki.

Już pod koniec grudnia informowaliśmy, że High on Life 2 może trafić na jeszcze jedną platformę. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak oficjalnej zapowiedzi, a jedynie poszlaki mogące zdradzać plany twórców. Squanch Games postanowiło jednak nie trzymać nas dłużej w niepewności i potwierdziło, że kontynuacja High on Life ukaże się również na najnowszej konsoli Nintendo.

High on Life 2
High on Life 2

High on Life 2 z oficjalną datą premiery na Nintendo Switch 2

Squanch Games zapowiedziało, że 20 kwietnia 2026 roku High on Life 2 zadebiutuje również na Nintendo Switch 2. Wówczas do sprzedaży trafi także fizyczna wersja gry, która będzie dostępna zarówno na wspomnianej konsoli Nintendo, jak i na PlayStation 5. Niestety pudełkowe wydanie na Nintendo Switch 2 będzie zawierać jedynie Game Key Card.

High On Life WRACA, więc ponownie razem z całą bandą pokracznych straceńców będziesz strzelać, szlachtować i ślizgając się po całej galaktyce, rozwalając ZŁĄ korporację farmaceutyczną, która najwyraźniej ma obsesję na punkcie wyceniania LUDZKIEGO ŻYCIA! – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że High on Life 2 zadebiutuje na rynku już 13 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi wówczas w ręce użytkowników komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/high-on-life-2-coming-to-switch-2-on-april-20

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

