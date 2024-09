W Helldivers 2 pojawią się czynniki chemiczne. Nadchodzi nowa Obligacja wojenna

Już 19 września 2024 roku w Helldivers 2 pojawi się Obligacja wojenna: czynniki chemiczne, która – jak zapowiadają sami twórcy – zawiera „naprawdę śmiercionośne zabawki” . W ręce graczy oddany zostanie m.in. Sterylizator TX-41, który opisywany jest jako „doskonałe narzędzie pracy, zawsze gotowe, by zwalczyć zagrożenie rozpylonym gazem”. Nie będzie to jednak jedyna nowa broń.

Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca aktualizacja do Helldivers 2 ma wprowadzić kilka pożądanych zmian i poprawek. Okazuje się jednak, że w tym miesiącu produkcja Arrowhead Game Studios otrzyma nie tylko nowy patch. Deweloperzy przedstawili bowiem kolejną Obligację wojenną, za której sprawą w ręce graczy trafią m.in. nowe bronie i przedmioty.

Nadchodząca Obligacja wojenna zawierać będzie także dwa nowe pancerze (lekki oraz średni) z pasywną zdolnością zaawansowanej filtracji. Zgodnie z przekazanymi informacjami zapewni ona graczom ochronę przed rozpylanymi przez nich wyziewami gazu. Wliczać będzie się w to również toksyczna chmura pochodząca z manewru orbitalnego ataku gazowego.

W Obligacji wojennej: czynniki chemiczne znajdziemy bowiem również drona o nazwie Azor AX/TX-13, który będzie rozpylał toksyczne chemikalia . Jeśli natomiast na polu bitwy wciąż będą znajdować się wrogowie, to gracze będą mogli wykończyć ich granatem gazowym G-4. W ręce fanów Helldivers 2 oddany zostanie również pistolet ze stymulantem P-11, który pozwoli leczyć towarzyszy z bezpiecznej odległości.

W Obligacji wojennej: czynniki chemiczne nie zabraknie oczywiście również nowych skórek, sztandarów, peleryn czy emotek. Gracze Helldivers 2 będą mogli także zdobyć nowy tytuł – Ekspert eksterminacji. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun, w którym zaprezentowano nadchodzące atrakcje.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!