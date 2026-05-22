W Exodus tajemnice mogą kryć się nawet w kraterach wulkanów. Zobaczcie nowy teaser

Już w przyszłym miesiącu zobaczymy znaczenie więcej ujęć z produkcji studia Archetype Entertainment.

Exodus ma uratować honor RPG-ów science fiction. Publikowane od jakiegoś czasu materiały wideo rzeczywiście zapowiadają, że fani gatunku mają na co czekać. W sieci pojawił się tymczasem kolejny teaser z nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment.

Twórcy Exodus prezentują kolejne fragmenty rozgrwki

Najnowszy teaser Exodus przenosi nas do „najbardziej aktywnego wulkanicznie świata w układzie Malakbel”. W trakcie eksploracji pięknych, ale i toksycznych terenów, Jun Aslan wspólnie z dwójką towarzyszy natrafia na opuszczony statek kosmiczny, który znajduje się w środku krateru. Niestety nie dowiadujemy się, co znajduje się w uszkodzonej maszynie.