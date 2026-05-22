W Exodus tajemnice mogą kryć się nawet w kraterach wulkanów. Zobaczcie nowy teaser

Mikołaj Ciesielski
2026/05/22 16:45
Już w przyszłym miesiącu zobaczymy znaczenie więcej ujęć z produkcji studia Archetype Entertainment.

Exodus ma uratować honor RPG-ów science fiction. Publikowane od jakiegoś czasu materiały wideo rzeczywiście zapowiadają, że fani gatunku mają na co czekać. W sieci pojawił się tymczasem kolejny teaser z nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment.

Twórcy Exodus prezentują kolejne fragmenty rozgrwki

Najnowszy teaser Exodus przenosi nas do „najbardziej aktywnego wulkanicznie świata w układzie Malakbel”. W trakcie eksploracji pięknych, ale i toksycznych terenów, Jun Aslan wspólnie z dwójką towarzyszy natrafia na opuszczony statek kosmiczny, który znajduje się w środku krateru. Niestety nie dowiadujemy się, co znajduje się w uszkodzonej maszynie.

Niewykluczone, że tajemnicę opuszczonego statku poznamy już 6 czerwca 2026 roku. Exodus pojawi się bowiem na nadchodzącym Future Games Show Summer Showcase. Zgodnie z zapowiedziami na wspomnianym pokazie otrzymamy „rozszerzony zwiastun rozgrywki” nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment.

Na koniec warto przypomnieć, że Exodus zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/ukbxEQGr4P8

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

