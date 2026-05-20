Zapomniane science fiction hitem Netflixa. Kultowa produkcja nieoczekiwanie zyskała nową popularność

Wszystko za sprawą jednej gwiazdy, która wystąpiła w serialu.

Choć od premiery minęło już piętnaście lat, serial Wrogie niebo ponownie przyciąga uwagę widzów. Produkcja science fiction, której producentem wykonawczym był Steven Spielberg, znalazła się wśród najchętniej oglądanych seriali na Netflixie w Polsce. Wrogie niebo – serial science fiction zadebiutował na Netflixie i błyskawicznie stał się hitem platformy Serial, znany na świecie pod tytułem Falling Skies, który na polskim Netflixie zadebiutował w ubiegły piątek, obecnie zajmuje piąte miejsce w polskim zestawieniu Top 10. To spore osiągnięcie, zwłaszcza że produkcja zadebiutowała w 2011 roku i była emitowana do 2015 roku.

Wrogie niebo opowiada historię świata zrujnowanego przez inwazję obcych. W wyniku nagłego ataku zginęło ponad 90% ludzkości, a globalna infrastruktura została niemal całkowicie zniszczona. Akcja rozpoczyna się pół roku po tych wydarzeniach, kiedy niedobitki ludzi organizują ruch oporu. Głównym bohaterem jest Tom Mason, były profesor historii, w którego wciela się Noah Wyle, znany z serialu The Pitt. Mason wykorzystuje swoją wiedzę o konfliktach zbrojnych, aby prowadzić ocalałych do walki z technologicznie zaawansowanym przeciwnikiem. Jednocześnie próbuje odnaleźć swojego syna.

Za stworzenie serialu odpowiada Robert Rodat, laureat Oscara za scenariusz do Szeregowca Ryana. Łącznie powstało pięć sezonów, które składają się na 52 odcinki. Mimo upływu lat serial wciąż zbiera solidne oceny. W serwisie IMDb może pochwalić się wynikiem 7,1/10, a w Rotten Tomatoes otrzymał 79% pozytywnych recenzji od krytyków.

