Genialna powieść science fiction otrzyma ekranizację. Następna książka Brandona Sandersona doczeka się serialu

Za nową produkcję odpowiadają twórcy hitowego One Piece.

Fani twórczości Brandona Sandersona mają kolejne powody do radości. Cykl powieści science fiction Skyward doczeka się serialowej adaptacji. Za projekt odpowiada Tomorrow Studios, czyli studio stojące za aktorską wersją One Piece dla Netflixa. Skyward – popularny cykl science fiction otrzyma serialową adaptację Pierwszy odcinek serialu napiszą wspólnie Brandon Sanderson oraz Jed Whedon i Maurissa Tancharoen, znani między innymi z pracy nad Agentami T.A.R.C.Z.Y.

Skyward opowiada historię ludzkości uwięzionej na nieprzyjaznej planecie, która nieustannie odpiera ataki tajemniczych obcych. Główną bohaterką jest Spensa Nightshade, młoda pilotka marząca o dołączeniu do korpusu myśliwców. Dziewczyna chce nie tylko bronić resztek cywilizacji, ale również oczyścić imię swojego ojca. Seria łączy widowiskowe walki powietrzne, zaawansowaną technologię oraz motywy odwagi, tożsamości i odkrywania sekretów galaktyki. Brandon stworzył fascynujące uniwersum, w którym odwaga, ciekawość i determinacja, by podważać to, co uznajemy za pewnik, mogą odmienić los całych światów. Wizja telewizyjnej adaptacji, którą przygotowali Brandon, Jed i Maurissa, jest wierna hasłu: buntować się do samego końca – powiedzieli – Marty Adelstein, dyrektor generalny Tomorrow Studios, oraz Becky Clements, prezes studia, którzy pełnią przy projekcie funkcję producentów. Brandon Sanderson to jeden z najpopularniejszych współczesnych autorów fantasy i science fiction. Jego książki sprzedały się w nakładzie przekraczającym 50 milionów egzemplarzy. Jeszcze w tym roku ma ukazać się jego nowa powieść z uniwersum Cosmere, The Fires of December. Pracuję nad serią Skyward od niemal dekady i możliwość współpracy z takim partnerem jak Tomorrow Studios przy przeniesieniu tej historii na ekran to spełnienie marzeń – przekazał Brandon Sanderson.

GramTV przedstawia:

Tomorrow Studios rozwija obecnie kilka dużych projektów. Oprócz trzeciego sezonu One Piece dla Netflix, studio odpowiadało ostatnio za serial The Better Sister dla Amazon Prime Video oraz Physical dla Apple TV+. Na ten moment nie ujawniono daty premiery serialowego Skyward. Nie wiadomo również do której platformy trafi ostatecznie projekt.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.