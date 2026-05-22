11 lat temu do kin trafiła wielka porażka science fiction od Disneya. To miał być następca Piratów z Karaibów, a wyszła klapa

Film nie powtórzył sukcesu przygód kapitana Jacka Sparrowa i seria zakończyła się już na pierwszym filmie.

Dokładne 22 maja 2015 roku w kinach zadebiutowała Kraina jutra. Produkcja wyreżyserowana przez Brada Birda, twórcę Iniemamocnych i Mission: Impossible – Ghost Protocol, miała być dla Disneya początkiem nowej wielkiej marki science fiction. Studio widziało w niej potencjalnego następcę serii i kolejnej franczyzy rozwijanej przez lata. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej brutalna. Kraina jutra – jedenaście lat temu do kin trafiło nieudane science fiction od Disneya Film opowiada historię Casey Newton, w którą wciela się Britt Robertson, nastolatki zafascynowanej nauką i technologią, która dzięki tajemniczej przypince odkrywa istnienie futurystycznego świata ukrytego poza znaną rzeczywistością. W podróży pomaga jej były wynalazca Frank Walker, grany przez George’a Clooneya. Razem próbują odkryć tajemnice tytułowej Krainy jutra i zapobiec katastrofie grożącej światu.

Już na etapie produkcji Disney traktował projekt niezwykle ambitnie. Budżet samego filmu wyniósł 190 milionów dolarów, a po doliczeniu marketingu całkowite koszty miały sięgnąć nawet 280 milionów dolarów. Mimo wielkiej kampanii promocyjnej film zarobił globalnie jedynie około 209 milionów dolarów. Według branżowych analiz Disney miał stracić na produkcji od 120 do nawet 150 milionów dolarów. Problemem okazały się również mieszane recenzje. Krytycy chwalili wizję futurystycznego świata, optymistyczne przesłanie i efekty specjalne, ale jednocześnie zarzucali filmowi chaotyczny scenariusz oraz nierówne tempo narracji. Widzowie także nie byli jednomyślni. Produkcja uzyskała przeciętne oceny i bardzo szybko straciła zainteresowanie publiczności po premierowym weekendzie. Przez lata wokół filmu narosło wiele dyskusji dotyczących powodów jego porażki. Jednym z największych problemów była kampania marketingowa, która mocno stawiała na tajemnicę i ukrywała fabuły. Widzowie często nie wiedzieli, czym właściwie ma być Kraina jutra. Czy to widowisko science fiction, familijną przygodą czy filozoficzną opowieścią o przyszłości? Branżowe media już po premierze wskazywały, że tzw. „mystery box marketing” bardziej zaszkodził niż pomógł produkcji.

Wielu widzów spodziewało się również, że większa część filmu będzie rozgrywać się w samej futurystycznej metropolii. Tymczasem Kraina jutra pojawia się stosunkowo późno i przez ograniczony czas. Sam Brad Bird po latach przyznał, że część odbiorców mogła poczuć się rozczarowana takim kierunkiem rozwoju historii. Disney liczył, że film powtórzy sukces Piratów z Karaibów. Tamta seria również była przecież oparta na parkowej atrakcji i początkowo wydawała się ryzykownym pomysłem. Różnica polegała jednak na tym, że Piraci z Karaibów oferowali prostą i bardzo przystępną przygodę, wyrazistych bohaterów oraz charyzmatyczną kreację Johnny’ego Deppa jako kapitana Jacka Sparrowa. Pierwszy film szybko zdobył ogromną popularność i zarobił setki milionów dolarów na całym świecie. Kraina jutra była natomiast znacznie trudniejsza do sprzedania szerokiej publiczności. Film próbował jednocześnie być widowiskiem science fiction, komentarzem społecznym i historią o utraconym optymizmie wobec przyszłości. W efekcie produkcja nie znalazła swojej konkretnej grupy odbiorców. Dodatkowo George Clooney, mimo ogromnej rozpoznawalności, nie był już wtedy aktorem gwarantującym wielkie wyniki w box office. Porażka filmu miała także szersze konsekwencje dla Disneya. Studio jeszcze mocniej skupiło się później na bezpiecznych i sprawdzonych markach, takich jak Marvel, Piraci z Karaibów czy kolejne aktorskie remake’i klasycznych animacji. W oczach wielu osób Kraina jutra stała się symbolem tego, jak trudno we współczesnym Hollywood sprzedać kosztowne, oryginalne widowisko science fiction bez oparcia o istniejącą franczyzę.

