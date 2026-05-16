Czy Darth Vader ukrywał istotny sekret przed Imperatorem? Nowa historia Star Wars zaskakuje

Nowe informacje o mieczu świetlnym Vadera rzucają cień na relację mistrza i ucznia.
Uniwersum Gwiezdnych wojen po raz kolejny rozbudowuje historię Dartha Vadera i wygląda na to, że legendarny Sith mógł przez lata ukrywać ważny sekret nawet przed samym Palpatine’em. Nowe szczegóły pojawiły się w książce Star Wars: The Secrets of the Sith: The Chronicles of Emperor Palpatine. Co ciekawe, publikacja została napisana z perspektywy Imperatora, dzięki czemu pokazuje jego własne spojrzenie na Vadera.
Czy Darth Vader ukrywał istotny sekret przed Imperatorem?
Jak zauważa ComicBook.com, Palpatine opisuje tam miecz świetlny swojego ucznia jako prostą, ale niezwykle skuteczną broń. Problem w tym, że obecny kanon Star Wars już wcześniej potwierdził, iż Vader korzystał z dużo bardziej zaawansowanej konstrukcji — tak zwanego miecza dual-phase. To wyjątkowy rodzaj broni pozwalający błyskawicznie wydłużać lub skracać ostrze podczas walki. Taki manewr mógł całkowicie zaskoczyć przeciwnika i dawać ogromną przewagę w pojedynku.
Fani szybko zauważyli więc jedno: skoro Palpatine uważał miecz Vadera za „prosty”, prawdopodobnie nie znał wszystkich jego funkcji. A to może oznaczać, że Vader celowo ukrywał prawdziwe możliwości swojej broni przed mistrzem. W świecie Sithów taki szczegół ma ogromne znaczenie.
Zasada Dwóch, obowiązująca Sithów, zakłada istnienie jednego mistrza i jednego ucznia. Problem polega na tym, że uczeń praktycznie zawsze prędzej czy później próbuje przejąć władzę. Sam Palpatine zabił przecież swojego mistrza — Dartha Plagueisa. Choć Vader nigdy otwarcie nie próbował obalić Imperatora, nowe informacje sugerują, że mógł brać taki scenariusz pod uwagę znacznie wcześniej, niż wielu fanów przypuszczało.
Zresztą podobne sygnały pojawiały się już wcześniej. W Gwiezdnych wojnach: Części III – Zemście Sithów Anakin mówił Padmé, że razem mogliby pokonać Palpatine’a i rządzić galaktyką. Późniejsza tragedia Anakina i utrata Padmé prawdopodobnie całkowicie złamały jednak jego psychikę. Dopiero spotkanie Luke’a Skywalkera po latach ponownie obudziło w Vaderze dawny konflikt wewnętrzny.
