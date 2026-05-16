Czy Darth Vader ukrywał istotny sekret przed Imperatorem? Nowa historia Star Wars zaskakuje

Uniwersum Gwiezdnych wojen po raz kolejny rozbudowuje historię Dartha Vadera i wygląda na to, że legendarny Sith mógł przez lata ukrywać ważny sekret nawet przed samym Palpatine’em. Nowe szczegóły pojawiły się w książce Star Wars: The Secrets of the Sith: The Chronicles of Emperor Palpatine. Co ciekawe, publikacja została napisana z perspektywy Imperatora, dzięki czemu pokazuje jego własne spojrzenie na Vadera.

Jak zauważa ComicBook.com, Palpatine opisuje tam miecz świetlny swojego ucznia jako prostą, ale niezwykle skuteczną broń. Problem w tym, że obecny kanon Star Wars już wcześniej potwierdził, iż Vader korzystał z dużo bardziej zaawansowanej konstrukcji — tak zwanego miecza dual-phase. To wyjątkowy rodzaj broni pozwalający błyskawicznie wydłużać lub skracać ostrze podczas walki. Taki manewr mógł całkowicie zaskoczyć przeciwnika i dawać ogromną przewagę w pojedynku.