Exodus wraca na TGA 2025. Twórcy zapowiadają nowy zwiastun

W 2023 roku podczas The Game Awards otrzymaliśmy zapowiedź Exodus. Nadchodząca, tegoroczna gala, ma przynieść natomiast kolejny zwiastun produkcji. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w poście na platformie X, nowy materiał promocyjny ukaże się 11 grudnia.
Nowy zwiastun Exodus na The Game Awards 2025
Exodus to gra akcji w konwencji science fiction, tworzona przez studio Archetype Entertainment. Jest to tytuł, który budzi spore zainteresowanie, między innymi dlatego, że w zespole deweloperskim znajdują się specjaliści, którzy wcześniej pracowali przy znanej i cenionej serii Mass Effect.
Debiut Exodus mógłby nastąpić w 2026 roku, choć oficjalna data premiery nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Rok ten zapowiada się niezwykle bogato w premierowe tytuły – planowane są na niego między innymi Grand Theft Auto 6 oraz Marvel’s Wolverine – jednakże Exodus ma wszelkie predyspozycje, by skutecznie się na tym tle wyróżnić.
Biorąc pod uwagę, że dotychczas opublikowano jedynie fragmentaryczne i wybrane treści na temat gry, istnieje realna szansa, że nadchodząca prezentacja, która ma odbyć się 11 grudnia podczas The Game Awards 2025, przyniesie nie tylko więcej szczegółów dotyczących samej gry, ale być może również ogłoszenie konkretnej daty lub chociażby przybliżonego okna wydawniczego.
EXODUS to gra akcji z elementami RPG w klimatach science fiction, w której zostaniesz Obieżyświatem — osobą, która poprowadzi ludzkość do walki z obcym gatunkiem Celestials. Staw czoła 40 000 lat ewolucji, odkrywaj niezwykłe światy i stań do walki z samym czasem, decydując o losach kolejnych pokoleń. – czytamy w opisie gry.
