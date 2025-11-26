Exodus wraca na TGA 2025. Twórcy zapowiadają nowy zwiastun

W 2023 roku podczas The Game Awards otrzymaliśmy zapowiedź Exodus. Nadchodząca, tegoroczna gala, ma przynieść natomiast kolejny zwiastun produkcji. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w poście na platformie X, nowy materiał promocyjny ukaże się 11 grudnia.

Nowy zwiastun Exodus na The Game Awards 2025

Exodus to gra akcji w konwencji science fiction, tworzona przez studio Archetype Entertainment. Jest to tytuł, który budzi spore zainteresowanie, między innymi dlatego, że w zespole deweloperskim znajdują się specjaliści, którzy wcześniej pracowali przy znanej i cenionej serii Mass Effect.