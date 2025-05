W Elden Ring pojawi się małe DLC z nową zawartością. FromSoftware podzieliło się szczegółami

Elden Ring doczeka się drugiego rozszerzenia, które zadebiutuje razem z portem gry na Nintendo Switch 2. Choć zawartość dodatkowa z wersji Tarnished Edition trafi też na inne platformy, nie będzie dostępna za darmo – gracze muszą liczyć się z dodatkowym kosztem.

Elden Ring - co znajdzie się w ramach nowego rozszerzenia?

Nowe informacje ujawniono podczas FromSoftware Games Event Spring 2025 w Tokio. Twórcy potwierdzili, że Elden Ring: Tarnished Edition zmierza na Nintendo Switch 2 i będzie zawierać nie tylko podstawową wersję gry i duży dodatek Shadow of the Erdtree, ale także kilka ekskluzywnych nowości. Jak podaje serwis RPG Site, rozszerzenie zaoferuje dwie nowe klasy postaci: Knight of Ideas i Heavy Knight, a wraz z nimi cztery zupełnie nowe zestawy zbroi – dwa przypisane klasom startowym, dwa pozostałe rozrzucone po świecie gry.