Elden Ring: Nightreign na kolejnym zwiastunie. Twórcy zaprezentowali jednego z Nightfahrerów - Libra

Do premiery Elden Ring: Nightreign pozostały niespełna cztery tygodnie, a FromSoftware kontynuuje budowanie napięcia. IGN First opublikowało świeży fragment rozgrywki, w którym zobaczyć można starcie z jednym z końcowych bossów – Libra, Creature of Night. To koźlogłowa istota, której arsenał bazuje na zaklęciach wywołujących na naszych postaciach status znany jako Szaleństwo.

Elden Ring: Nightreign - nowy trailer i boss Libra

Libra to jeden z ośmiu Nightlordów, na których gracze Elden Ring: Nightreign natkną się po przetrwaniu trzech nocy w świecie dodatku. Przed walką gracz otrzymuje możliwość zawarcia układu z przeciwnikiem – można wzmocnić swoją siłę, zwiększyć odporność na statusy i odroczyć śmierć. W zamian otrzymujemy też potężną broń, ale cena pozostaje nieznana. Oczywiście propozycję można też odrzucić.