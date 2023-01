W Elden Ring nawet pies radzi sobie lepiej od niektórych graczy

„MissMikkaa” opublikowała wpis na portalu społecznościowym Twitter , do którego załączyła fragment jednej ze swoich ostatnich transmisji live. Na materiale możemy zobaczyć bohaterski czyn odważnego psiaka, który pod nieobecność streamerki wkroczył na matę do tańczenia i uchronił swoją panią przed śmiercią z rąk smoka w Elden Ring. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Już jakiś czas temu informowaliśmy Was o streamerce posługującej się pseudonimem „MissMikkaa”, która grała w Elden Ring jednocześnie na PlayStation 5 i macie do tańczenia . Tym razem głównym bohaterem nie jest jednak wspomniana użytkowniczka, a jej czworonożny przyjaciel, który podczas jednej z ostatnich transmisji postanowił podać swojej pani pomocną łapę i wspomóc ją w starciu ze smokiem.

Mój pies jest lepszy od ciebie w Elden Ring? Yoshi był w trakcie misji poszukiwania przysmaków, gdy dzielnie stawił czoła smokowi i umieścił moją postać w miejscu, w którym nie mogła zginąć od ognia! BOHATER – napisała streamerka.

