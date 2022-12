Elden Ring – streamerka próbuje ukończyć grę na macie do tańczenia i PS5 jednocześnie

Aż strach pomyśleć, co będzie działo się w najbliższych latach.

Elden Ring podczas The Game Awards 2022 zostało okrzyknięte najlepszą grą roku. Produkcja autorstwa FromSoftware wygrała z wysoko ocenianym i uznawanym za faworyta God of War Ragnarök. Oba tytuły zasługują na słowa uznania, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że to wokół Elden Ring zebrała się mocniejsza społeczność fanów. O ich twórczości i osiągnięciach – często całkowicie absurdalnych – słyszymy bez przerwy. Tym razem naszą uwagę zwróciła streamerka o nicku MissMikkaa.

Kolejna ciekawostka na temat fanów Elden Ring

O osiągnięciach streamerki mogliście usłyszeć już wcześniej. MissMikkaa zasłynęła tym, że ukończyła Elden Ring grając wyłącznie jedną ręką. Na swoim koncie ma również wygraną z Melanią przy użyciu maty do tańczenia. Teraz dziewczyna postawiła przed sobą kolejne wyzwanie.



Streamerka chce ukończyć Elden Ring grając jednocześnie na PlayStation 5 i macie do tańca. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, pierwszy boss już za nią. Przyznaję, że zazdroszczę takiej podzielności uwagi.

