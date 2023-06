W Dying Light 2 ruszyło nowe wydarzenie dla fanów Call of Juarez: Gunslinger

Wydarzenie „Dead or Alive” w Dying Light 2: Stay Human trwa do 7 czerwca do 16:00 czasu polskiego . Techalnd informuje, że w jego trakcie gracze muszą „trzymać nerwy na wodzy i polegać na swoim sokolim oku, aby wymierzać sprawiedliwość za pomocą westernowej wersji Strzelby”. Wspomnianą broń można zdobyć tylko w ramach eventu.

W zeszłym tygodniu minęło 10 lat od premiery Call of Juarez: Gunslinger . Fakt ten nie uszedł uwadze firmie Techalnd, która postanowiła zorganizować dla fanów wspomnianej produkcji kilka atrakcji. W Dying Light 2: Stay Human ruszyło bowiem specjalne wydarzenie o nazwie „Dead or Alive”, za którego sprawą gracze mogą zdobyć ekskluzywne przedmioty oraz wziąć udział w specjalnych zadaniach.

To jednak nie koniec atrakcji. Gracze Dying Light 2: Stay Human mogą również zdecydować się na kupno Pakietu Rewolwerowca . DLC inspirowane Call of Juarez: Gunslinger zawiera strój Silasa Greavesa, paralotnię Rewolwerowca, schemat Dynamitu oraz Nóż Bowie (wraz ze schematem). Całość wyceniono na 31,99 PLN ( Steam ).

Gracze, którzy poczują w sobie wewnętrznego Billy’ego Kida, będą mogli zmierzyć się z przygotowanymi z okazji wydarzenia zadaniami oraz odblokować ekskluzywne przedmioty nawiązujące do Call of Juarez: Gunslinger. Wśród nich znajdą się amulet Raya McCalla, Dynamit, przypominający maczetę Nóż Bowie (zarówno broń, jak i schemat) oraz 25 żetonów pielgrzyma – informuje Techland.

Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.