W czym Diablo 2 jest lepsze od Diablo 4? Twórca kultowej "dwójki" krytykuje ostatnią odsłonę serii

Jakub Piwoński
2026/02/08 20:00
Chwaląc jednocześnie pomysły, które zastosuje w nowej grze pt. Darkheven.

Philip Shenk, dyrektor artystyczny Diablo 2, podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z portalem Rock Paper Shotgun. Jego zdaniem Diablo 4 jest… za perfekcyjne. Zbyt wyważone, dopracowane i przewidywalne, przez co brakuje w nim pierwiastka chaosu, który według Shenka definiował magię klasycznej dwójki.

Diablo 2 lepsze od Diablo 4?

Do gry trzeba wpuścić trochę nieprzewidywalności” – mówi Shenk. Według niego nowoczesne podejście do projektowania, z naciskiem na balans, live service i dopieszczanie detali, zabija klimat i emocje. W Diablo 2 każda rozgrywka była pełna niespodzianek: losowe przedmioty mogły całkowicie odmienić build, a bossowie – jak Duriel – potrafili zmiażdżyć postać w najmniej oczekiwanym momencie.

Nikt nie lubi, kiedy spłaszczasz wszystkie szczyty i zasypujesz wszystkie doliny dla gładkiej progresji.

Shenk krytykuje przede wszystkim system autoskalowania przeciwników w Diablo 4. Wszystko jest wyrównane i przewidywalne, co jego zdaniem spłaszcza emocje i zabija element ryzyka. Porównuje nową odsłonę do „quick-time event z ładniejszą grafiką”, które dodatkowo musi rywalizować z Path of Exile.

Twórca nie spoczywa jednak na laurach. Obecnie pracuje nad własnym projektem – Darkhaven. Gra ma przynieść świat żywy i dynamiczny, w którym wydarzenia mogą trwale zmieniać mapę, a każda rozgrywka będzie inna. Proceduralnie generowane lokacje mają zaskakiwać, a nie pozwalać na przewidywalną progresję.

Na marginesie, już 11 lutego podczas specjalnej transmisji fani poznają więcej szczegółów o przyszłości marki Diablo, w tym nowości w Diablo 4. Gra toczy się o wysoką stawkę – Blizzard stara się zainteresować graczy nowościami, a jednocześnie na horyzoncie wyłania się Darkhaven od weteranów serii. Premiera gry jeszcze nie została ujawniona.

