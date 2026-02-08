W czym Diablo 2 jest lepsze od Diablo 4? Twórca kultowej "dwójki" krytykuje ostatnią odsłonę serii

Philip Shenk, dyrektor artystyczny Diablo 2, podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z portalem Rock Paper Shotgun. Jego zdaniem Diablo 4 jest… za perfekcyjne. Zbyt wyważone, dopracowane i przewidywalne, przez co brakuje w nim pierwiastka chaosu, który według Shenka definiował magię klasycznej dwójki.

Diablo 2 lepsze od Diablo 4?

„Do gry trzeba wpuścić trochę nieprzewidywalności” – mówi Shenk. Według niego nowoczesne podejście do projektowania, z naciskiem na balans, live service i dopieszczanie detali, zabija klimat i emocje. W Diablo 2 każda rozgrywka była pełna niespodzianek: losowe przedmioty mogły całkowicie odmienić build, a bossowie – jak Duriel – potrafili zmiażdżyć postać w najmniej oczekiwanym momencie.