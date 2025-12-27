Jest jeden powód, dla którego twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie chcą zwiększać skali kolejnych gier

Okazuje się, że w procesie twórczym ograniczenia są bardzo ważne.
Clair Obscur: Expedition 33 okazało się jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat. Debiutanckie RPG studia Sandfall Interactive zdobyło uznanie krytyków i sięgnęło po tytuł Gry Roku na The Game Awards, co naturalnie rozbudziło ciekawość fanów dotyczącą kolejnego projektu zespołu.
Jakich rozmiarów będzie następna gra twórców Clair Obscur: Expedition 33?
W rozmowie z magazynem Edge reżyser gry, Guillaume Broche, odniósł się do pytania o przyszłość studia i ewentualne zwiększenie skali następnej produkcji. Jak przyznał, mimo większego budżetu i sukcesu Expedition 33, Sandfall nie zamierza iść drogą gwałtownej ekspansji.
Myślę, że dobrze jest mieć ograniczenia, gdy jest się kreatywnym. To najlepszy sposób na bycie najlepszą wersją siebie. Moglibyśmy teraz zwiększyć skalę, gdy mamy znacznie więcej pieniędzy, ale nie jest to dla nas kuszące. Bardziej kochamy tworzenie gier niż zarządzanie.
Twórca dodał, że obecny model pracy pozwala zespołowi zachować pełną kontrolę nad projektem i czerpać radość z samego procesu twórczego.
Te ostatnie pięć lat były jednymi z najlepszych w moim życiu i chcę znowu być tak szczęśliwy – podkreślił.
Na razie Sandfall nie ujawnia, czym dokładnie będzie kolejna gra. Nie wyklucza jednak powrotu do świata Clair Obscur. Broche już wcześniej zaznaczał, że Expedition 33 to dopiero początek większej całości.
Clair Obscur to nazwa serii. Expedition 33 to jedna z historii, które chcemy w niej opowiedzieć. To na pewno nie koniec – zapewnił reżyser.
Choć na konkrety przyjdzie jeszcze poczekać, fani mogą być spokojni – kolejna produkcja Sandfall ma zachować rozsądną skalę, co może przełożyć się na krótszy czas oczekiwania na premierę.
