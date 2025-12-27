Jest jeden powód, dla którego twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie chcą zwiększać skali kolejnych gier

Okazuje się, że w procesie twórczym ograniczenia są bardzo ważne.

Clair Obscur: Expedition 33 okazało się jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat. Debiutanckie RPG studia Sandfall Interactive zdobyło uznanie krytyków i sięgnęło po tytuł Gry Roku na The Game Awards, co naturalnie rozbudziło ciekawość fanów dotyczącą kolejnego projektu zespołu.

Jakich rozmiarów będzie następna gra twórców Clair Obscur: Expedition 33?

W rozmowie z magazynem Edge reżyser gry, Guillaume Broche, odniósł się do pytania o przyszłość studia i ewentualne zwiększenie skali następnej produkcji. Jak przyznał, mimo większego budżetu i sukcesu Expedition 33, Sandfall nie zamierza iść drogą gwałtownej ekspansji.