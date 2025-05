W Clair Obscur: Expedition 33 możecie zagrać jako Clive Rosfield z Final Fantasy 16. Tak jakby...

Clair Obscur: Expedition 33 to niewątpliwie tegoroczny hit, który szybko zyskał popularność, a fani serii Final Fantasy mogą jeszcze bardziej podkręcić swoje doznania z gry dzięki outfitowi Clive Rosfielda.

Clair Obscur: Expedition 33 to gra, która zdobyła uznanie graczy i krytyków. Gra oferuje świetne mechaniki oraz historię, a do tego wszystkiego dołącza gwiazdorska obsada. W produkcji występują między innymi Charlie Cox (Daredevil), Andy Serkis (Władca Pierścieni) i Jennifer English (Shadowheart z Baldur’s Gate 3). Co ciekawe, w grze usłyszymy także Bena Starra, aktora, który stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży po roli Clive’a Rosfielda w Final Fantasy 16. W Clair Obscur: Expedition 33 możecie zagrać poniekąd jako Clive z Final Fantasy 16 Swoją postać w Clair Obscur – Verso – Ben Starr wyposażył nie tylko w swój głos, ale i w strój inspirowany Clive’em. Jeden z odblokowywanych kostiumów Verso, nazwany Pelerin, wygląda niemal identycznie jak charakterystyczny czerwono-czarny strój Clive’a z Final Fantasy 16. To subtelny hołd dla gry, która przyniosła aktorowi ogromną popularność.

Choć Final Fantasy 16 i Clair Obscur: Expedition 33 tworzyły różne studia, Sandfall Interactive postarało się, by fani zauważyli to wizualne nawiązanie. Użytkownik BltzZ na platformie X podzielił się nie tylko wyglądem stroju, ale i szczegółową lokalizacją. Znajdziecie go w lochu Frozen Hearts, do którego dostaniecie się przez stację Monoco Station na Kontynencie.

To jednak nie koniec smaczków dla fanów serii Final Fantasy. Sam Ben Starr wielokrotnie podkreślał swoje uwielbienie dla części ósmej i studio nie mogło tego zignorować. W Clair Obscur pojawia się odniesienie do Selphie z Final Fantasy 8. Verso deklaruje, że wciąż „lubi pociągi”. Gracze natrafią też na dwóch gestrali grających w karciankę Double Dyad, co jest ewidentnym nawiązaniem do kultowego Triple Triad. Clair Obscure: Expedition 33 z miejsca stało się najlepiej ocenianą grą 2025 roku i już teraz wymienia się ją wśród głównych kandydatów do tytułu Gry Roku. Być może doczekamy się także dodatku do gry. Jeśli jeszcze się wahacie to zachęcamy do przeczytania naszej recenzji.