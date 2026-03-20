VR należy do priorytetów Assetto Corsa Rally. Najpierw jednak musi działać multiplayer

Rajdowe Assetto Corsa Rally otrzyma tryb VR, jednak twórcy muszą się najpierw uporać z trybem multiplayer.

Twórcy Assetto Corsa Rally potwierdzili, że wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości znajduje się obecnie wśród ich najważniejszych celów. Zanim jednak VR trafi do gry, studio skupia się przede wszystkim na wdrożeniu trybu multiplayer online. Tryb VR priorytetem dla twórców Assetto Corsa Rally Co ciekawe, obecnie istnieje możliwość uruchomienia gry w VR dzięki modyfikacjom, takim jak UEVR Injector, ale nie jest to jednak rozwiązanie oficjalne ani w pełni dopracowane. Docelowo gracze oczekują natywnego wsparcia przygotowanego bezpośrednio przez twórców z Supernova Games Studios. Już podczas zapowiedzi gry w listopadzie ubiegłego roku Game Director Irvin Zonca sugerował, że tryb VR pojawi się w fazie Early Access, gdy tylko osiągnie odpowiednią jakość. Podczas sesji Q&A z 19 marca 2026 roku Zonca ponownie odniósł się do tej funkcji:

VR jest obecnie jednym z naszych głównych priorytetów. Pracujemy nad nim, ale niestety nie mamy jeszcze daty, którą moglibyśmy ogłosić.

Twórcy podkreślają jednak, że rozwój tej funkcji postępuje stopniowo i nie został porzucony. Na ten moment największy nacisk kładziony jest na tryb sieciowy. Prace nad multiplayerem pochłaniają większość zespołu, a że studio jest stosunkowo niewielkie, to jednak ogranicza to równoległy rozwój wielu funkcji na raz. Zonca zaznaczył, że zespół doskonale rozumie, jak ważne jest wsparcie VR dla symulatorów wyścigowych, dlatego mamy spać spokojnie i cierpliwie czekać na rozwój tej funkcji. W planach znajduje się również tak zwane Rally Academy, czyli tryb szkoleniowy dla nowych graczy, który ma pomóc w nauce jazdy i doskonaleniu umiejętności. Inspiracją dla tego elementu była wizyta deweloperów w Phil Price Rally School. Na razie jednak akademia rajdowa została odsunięta na dalszy plan, a priorytet mają wspomniany multiplayer, fizyka jazdy i VR. W trakcie tego samego panelu potwierdzono również, że do gry zmierzają kolejne samochody, w tym Subaru i Peugeot z lat 90., które mogą trafić do jednej z nadchodzących aktualizacji.