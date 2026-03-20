Kultowe rajdówki Subaru i Peugeota z lat 90. trafią do Assetto Corsa Rally. Czekają na zatwierdzenie

Dwie ikoniczne rajdówki z lat 90. od Peugeota i Subaru mają trafić do Assetto Corsa Rally.
Podczas Q&A społeczności, które odbyło się 19 marca 2026 roku, Game Director Irvin Zonca podzielił się szczegółami dotyczącymi przyszłości symulatora dostępnego we wczesnym dostępie. Jedną z nich była wieść o kultowych samochodach rajdowych, które mają trafić wkrótce do gry Assetto Corsa Rally.
Kultowe Subaru i Peugeot trafią do AC Rally
Aktualizacja oznaczona numerem 0.4 ma zadebiutować w kwietniu i będzie raczej mniejsza niż poprzednia wersja 0.3 inspirowana Rajdem Monte Carlo. Znacznie większy update 0.5 planowany jest na koniec czerwca i ma wprowadzić więcej zawartości. To właśnie w tej większej aktualizacji mogą pojawić się nowe samochody, nad którymi obecnie pracuje studio Supernova Games Studios we współpracy z licencjodawcami. Zonca zdradził, że do producentów wysłano dwa modele do zatwierdzenia licencyjnego:
Wysłaliśmy dwa niezwykle ikoniczne samochody z lat 90. do producentów w celu uzyskania zgody. Jeden od Peugeota i jeden od Subaru.
Choć konkretne modele nie zostały oficjalnie potwierdzone, wiele wskazuje na to, że mogą to być jedne z najbardziej legendarnych konstrukcji tamtej epoki. Wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów wymienia się:
Peugeot 306 Maxi – rajdówka klasy F2 używana w latach 1997-1998, która mimo napędu na przednią oś potrafiła walczyć o podia w klasyfikacji generalnej
Subaru Impreza Group A – jeden z symboli złotej ery WRC, który zdominował rajdowe trasy dzięki charakterystycznemu silnikowi typu bokser
Peugeot wystawiał również model 206 WRC (1999-2003), który odniósł ogromne sukcesy, w tym dwa tytuły mistrza świata kierowców dla Marcusa Gronholma oraz trzy mistrzostwa producentów. Mimo to, w opinii fanów nie dorównuje on kultowością wcześniejszym konstrukcjom. Subaru natomiast rozwijało linię modeli Legacy RS oraz Impreza, a pełnoprawna wersja WRC Imprezy zadebiutowała w sezonie 1997.
Ciekawostką jest fakt, że duch rajdowych Subaru z lat 90. wciąż żyje. Włoska firma Best Engineering stworzyła model Best Impreza McRae Edition, czyli drogowy samochód inspirowany legendarnymi rajdówkami, który oddaje klimat epoki dominacji Subaru na odcinkach specjalnych. Tego typu inspiracje mogłyby stanowić interesujący sposób na przeniesienie DNA rajdów lat 90. do współczesnej odsłony gry.
