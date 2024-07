The Boys otrzymają kolejny spin-off. Powrócą ulubieńcy fanów

Amazon zapowiedział kolejny spin-off The Boys, którego akcja rozgrywać się będzie na długo przed wydarzeniami z głównego serialu.

The Boys powrócą z piątym i finałowym sezonem, ale to nie oznacza końca serii. Produkcja cieszy się ogromną popularnością i czwarty sezon zaliczył kolejną rekordową oglądalność. Nie dziwi więc, że Amazon chce kontynuować franczyzę za sprawą spin-offów. Oprócz drugiego sezonu Gen V i produkcji osadzonej w Meksyku, na San Diego Comic-Con Amazon zapowiedział kolejny serial osadzony w świecie The Boys. Produkcja zatytułowana Vought Rising przywróci ulubieńców serii, czyli Soldier Boya i Stormfront.