Voldemort do serialowego Harry’ego Pottera miał zostać już obsadzony. Fani mogą odetchnąć z ulgą?

Obsada serialowego rebootu Harry’ego Pottera od HBO Max wciąż budzi ogromne emocje, a jednym z największych znaków zapytania pozostaje rola Lorda Voldemorta. Choć Czarny Pan pojawia się dopiero w czwartej części książkowej sagi, już teraz fani intensywnie spekulują, kto mógłby wcielić się w jednego z najsłynniejszych antagonistów w historii popkultury. We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że twórcy poszukują do tej roli zarówno aktora, jak i aktorki, co zrodziło spekulacje, że Lord Voldemort w serialowym Harrym Potterze może być kobietą. Teraz oliwy do ognia dolał sam Ralph Fiennes, czyli aktor wcielający się w Tego Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać z filmowej serii.

Harry Potter – Cillian Murphy został już obsadzony jako Lord Voldemort?

Podczas wywiadu udostępnionego na Instagramie Fiennes został zapytany o to, kogo widziałby w roli Voldemorta w nowej adaptacji. Jego odpowiedź zabrzmiała zaskakująco, jakby sugerowała, że decyzja zapadła już za kulisami. Aktor wskazał bowiem Cilliana Murphy’ego.